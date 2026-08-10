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Πανικός στις ΗΠΑ με DPG και Γιόκιτς: Θέμα στο ESPN οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Αναφορές στα κορυφαία ειδησεογραφικά πρακτορεία των ΗΠΑ για την επιθυμία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να φέρει στον Παναθηναϊκό τον Νίκολα Γιόκιτς.

Πανικός στις ΗΠΑ με DPG και Γιόκιτς: Θέμα στο ESPN οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραχώρησε μια αποκαλυπτική και άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη στους «EuroInsiders», όπου μίλησε για όλους και για όλα.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και η μεταγραφή-όνειρο που θα ήθελε να κάνει, με τον διοικητικό ηγέτη του Τριφυλλιού να αναφέρεται στον Νίκολα Γιόκιτς.

«Ο παίκτης που ονειρεύομαι και δεν έχω υπογράψει ακόμα, θα τον υπογράψω του χρόνου. Είναι ο Γιόκιτς. Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μην γελάτε καθόλου. Αν δεν φέρω τον Γιόκιτς δεν πάω πουθενά. Φέτος προσπάθησα να κάνω μια πρόταση. Πάρτε τηλέφωνο τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς και ρωτήστε τον. Ο κόσμος θα λέει ότι κάνω πλάκα, αλλά έκανα μια πολύ σοβαρή πρόταση φέτος, τόσο στην ομάδα του όσο και στον ίδιο. Αυτή απορρίφθηκε» είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και συνέχισε:

«Ξέρω ότι έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Ξέρετε τα νούμερα του. Προσπάθησα να εξαγοράσω την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, δεν το σκέφτηκαν καν. Τους πήρε μερικά δευτερόλεπτα για να πουν ‘Ποιος; Ελλάδα; Τι; Αντίο’ από την ομάδα του. Ας περιμένουμε μέχρι του χρόνου. Είμαι ένας άνθρωπος με τα πολύ πάνω του και τα πολύ κάτω του.»

Η συγκεκριμένη δήλωση μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε στις ΗΠΑ, με σημαντικά ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το ESPN καθώς, το Yahoo Sports και η USA Today να την αναπαράγουν, δείχνοντας πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Παναθηναϊκός έχουν προκαλέσει θόρυβο και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τις κινήσεις τους τα τελευταία χρόνια.

«Μπορεί ο Νίκολα Γιόκιτς να φύγει από το NBA για την Ελλάδα; Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού στην Αθήνα λέει ότι προσπάθησε να αγοράσει τον Γιόκιτς από το συμβόλαιό του στο NBA για την επόμενη σεζόν και πιστεύει ότι μπορεί να υπογράψει τον τρεις φορές MVP όταν μείνει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι», ανέφερε το δημοσίευμα του ESPN.

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