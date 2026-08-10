Ευρωπαϊκό στίβου: Προκρίθηκε στον τελικό της σφυροβολίας η Σκαρβέλη με την τελευταία βολή της (vid)

Την πρόκριση στον τελικό της σφυροβολίας, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, εξασφάλισε η Σταματία Σκαρβέλη.

Ευρωπαϊκό στίβου: Προκρίθηκε στον τελικό της σφυροβολίας η Σκαρβέλη με την τελευταία βολή της (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την πρόκριση στον τελικό της σφυροβολίας, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, εξασφάλισε η Σταματία Σκαρβέλη. Στην τελευταία ελληνική συμμετοχή της πρώτης ημέρας στο "Alexander Stadium", η Σκαρβέλη πέτυχ τον στόχο της με την τελευταία της προσπάθεια ρίχνοντας 68.49. Με την επίδοσή της αυτή προκρίθηκε ως12η.

Η Σκαρβέλη είχε το πλεονέκτημα, όσο αυτό μπορεί να βοηθήσει μια αθλήτρια, να είναι η τελευταία στη σειρά του β’ γκρουπ, άρα αυτή που θα έκλεινε τον προκριματικό. Με τον πρώτο όμιλο να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα, και έξι να έχουν ρίξει πάνω από τα 67.50, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, ήξερε ότι θα χρειαζόταν μια βολή πάνω από τα 67.60 με 67.70 για να βρεθεί στη δωδεκάδα του τελικού.

Η Σκαρβέλη ξεκίνησε με ενθαρρυντική βολή στα 66.95, που την έφερε στην 15η θέση. Η δεύτερη βγήκε εκτός τομέα, αλλά η κατάταξή της δεν άλλαξε, καθώς καμία από όσες ήταν πίσω της δεν την ξεπέρασαν.

Όταν μπήκε στη βαλβίδα, για το φινάλε των προσπάθειών της, ήξερε πια με βεβαιότητα ότι έπρεπε να ρίξει 67.63 για να βρεθεί στη δωδεκάδα. Μπήκε με αποφασιστικότητα στον κλωβό, ήταν πολύ καλή στις περιστροφές της και απελευθέρωσε το 4κιλο όργανο με αποφασιστικότητα. Η σφύρα πήγε μακριά και προσγειώθηκε σαφώς πάνω από τα 67.50 μέτρα. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα αγωνίας, ο ηλεκτρονικός πίνακας έγραψε 68.49 και η Σκαρβέλη, στην τέταρτη παρουσία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, πανηγύρισε την πρώτη της πρόκριση σε τελικό. Για την ακρίβεια, η παρουσία της στον τελικό της Τετάρτης στις 21:45 θα είναι παρθενική σε μεγάλη διοργάνωση (Ολυμπιακοί, Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό) ύστερα από 11 χρόνια προσπαθειών.

Αν και η χρονιά δεν ξεκίνησε με καλές βολές για την πρωταθλήτρια της σφυροβολίας, τον τελευταίο μήνα έδειξε να ανεβαίνει με καλύτερη στιγμή της τα 69.11 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βραζιλία: Παίκτης βρέθηκε στο κενό ενώ πανηγύριζε γκολ που δεν μέτρησε

00:20 ΣΠΟΡ

Στίβος: Τέλος η σεζόν για τον Ματία Φουρλάνι

23:58 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό στίβου: Προκρίθηκε στον τελικό της σφυροβολίας η Σκαρβέλη με την τελευταία βολή της (vid)

23:47 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανικός στις ΗΠΑ με DPG και Γιόκιτς: Θέμα στο ESPN οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

23:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Απίθανο για Γιάννη Αντετοκούνμπο, με Καλάθη και Ντόρσεϊ στους «τελικούς»

23:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκρίθηκε στον τελικό η Eθνική Κορασίδων και παρέμεινε σε τροχιά ανόδου

22:30 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν: Ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Πάτι Μιλς

21:59 CONFERENCE LEAGUE

Προπονητής ΤΣΣΚΑ 1948: «Η πίεση είναι στον Παναθηναϊκό, έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ»

21:37 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Πρεμιέρα με «βροχή» από ρεκόρ και εξαιρετικές ελληνικές παρουσίες

21:24 ΜΠΑΣΚΕΤ

Κορυφαίος ο Φρανσίσκο σε προπονητικό φιλικό της Εθνικής Γαλλίας - Πήρε χρόνο και ο Γιαμπουσέλε

21:06 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ η Ελλάδα στα 4Χ200μ, τρομερή επίδοση ο Μάρκος

20:38 BET ON

Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας