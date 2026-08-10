Εθνική Ελλάδας: Απίθανο για Γιάννη Αντετοκούνμπο, με Καλάθη και Ντόρσεϊ στους «τελικούς»

Μετά από δύο χρόνια απουσίας, ο Νικ Καλάθης επιστρέφει στην Εθνική ομάδα για να τη βοηθήσει στην προσπάθεια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ο 37χρονος γκαρντ, που τη νέα σεζόν θα παίζει στον ΠΑΟΚ, αναμένεται να είναι στην αποστολή της Ελλάδας για τα κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία στην Ρίγα (28/8) και Ισπανία στο Telekom Center Athens (31/8).

Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη αναμένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που επανέρχεται μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Η παρουσία του σούτινγκ γκαρντ του Ολυμπιακού σημαίνει πως θα είναι αυτός ο νατουραλιζέ κι έτσι δεν θα είναι παρόντες οι Τόμας Γουόκαπ, Ναζ και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ.

Αντίθετα, δεν αναμένεται να είναι παρόντες οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιώργος Παπαγιάννης που προέρχονται από τραυματισμό.

Όσον για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, η ΕΟΚ δεν έχει καταφέρει να κάνει την παραμικρή πρόοδο με την πληρωμή της απαραίτητης ασφάλισης, ώστε να εξασφαλίσει την συγκατάθεση των Μαϊάμι Χιτ και φαίνεται πως το πιθανότερο είναι ο Greek Freak να μην είναι διαθέσιμος. Αντίθετα, κανονικά αναμένεται να αγωνιστούν τα αδέρφια του, Κώστας και Θανάσης.

Εκτός αναμένεται να είναι και οι Νεοκλής Αβδάλας και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ λόγω υποχρεώσεων με το North Carolina. Σε σχέση με το παράθυρο του Ιουλίου αναμένεται να αγωνιστούν και οι Μήτογλου, Καλαϊτζάκης και Φλιώνης.

Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, ενώ οι προπονήσεις της Εθνικής θα αρχίσουν σε πλήρη σύνθεση την επόμενη εβδομάδα. Στο πρόγραμμα υπάρχουν και δύο φιλικά στο Telekom Center Athens, με Πολωνία στις 22 και Κύπρο στις 24 Αυγούστου.