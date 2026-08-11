Στίβος: Τέλος η σεζόν για τον Ματία Φουρλάνι

Στο γεγονός πως ήταν ανέτοιμος σωματικά, όπως αποδείχτηκε, λόγω του τραυματισμού του στην Κίνα πριν από δυόμιση μήνες, απέδωσε την υποτροπή σήμερα (10/8), στην μόλις πρώτη του προσπάθεια στα προκριματικά του μήκους κατά την 1η ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος τίβο στο Μπέρμιγχαμ ο Ματία Φουρλάνι.

Ο Ιταλός αθλητής, με ανάρτησή του, στους λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ανακοίνωσε πως «η σεζόν μου τελειώνει εδώ».

Ο Φουρλάνι είχε αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς έδειχνε να πονά πολύ, αμέσως την επίδοσή του με 7,73μ.

Λίγο αργότερα έγραψε στα Social Media μετά τον νέο τραυματισμό του:

«Πέρασαν πλέον δυόμισι μήνες από εκείνον τον τραυματισμό στην Κίνα. Σε αυτό το διάστημα, ο βασικός στόχος ήταν πρώτα απ’ όλα να αποκατασταθώ πλήρως και να επιστρέψω υγιής στον αγωνιστικό χώρο, πριν καν σκεφτώ τις επιδόσεις. Δουλέψαμε πολύ τόσο στην προπόνηση όσο και με το ιατρικό επιτελείο. Αν δεν ήμουν απόλυτα βέβαιος -και το τεστ στο Μόντε Κάρλο αποτέλεσε μια σημαντική επιβεβαίωση- δεν θα αγωνιζόμουν ποτέ γνωρίζοντας ότι υπήρχε κίνδυνος υποτροπής.

Σήμερα αισθανόμουν καλά και μπήκα δυνατά, όμως προφανώς το σώμα μου δεν ήταν ακόμη έτοιμο να ανταποκριθεί σε τέτοιες εντάσεις και στις ταχύτητες που είχα συνηθίσει, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα υποτροπή.

Αυτούς τους μήνες πέρασα ίσως τις δυσκολότερες στιγμές μου μέχρι σήμερα. Νιώθω ότι έχω χάσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στις δυνατότητές μου, ένα συναίσθημα που το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και πιο έντονο. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να δω καθαρά τον δρόμο μπροστά μου. Η σεζόν μου τελειώνει εδώ».