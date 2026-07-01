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Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Αϊντόν Σέχου μέχρι το 2029

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι ο Αϊντόν Σέχου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Αϊντόν Σέχου μέχρι το 2029
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Τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα φοράει για τα επόμενα τρία χρόνια χρόνια ο Αϊντόν Σέχου. Οι «πράσινοι» απέκτησαν τον 19χρονο Αλβανό μέσο από τη Χαλ.

Η ανακοίνωση του Πανθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Αϊντόν Σέχου από τη Χαλ. Ο 19χρονος διεθνής με την Κ21 της Αλβανίας κεντρικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Σέχου γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου του 2006. Σε ηλικία 14 ετών μετέβη στην Αγγλία για λογαριασμό της Σάουθεντ, ενώ τέσσερχα χρόνια αργότερα πήρε μεταγραφή στη Χαλ, όπου αγωνίστηκε στις ακαδημίες της έως σήμερα. Με την Κ21 της Εθνικής Αλβανίας έχει καταγράψει 10 συμμετοχές και έχει πετύχει ένα γκολ.

Καλωσορίζουμε τον Αϊντόν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

https://www.instagram.com/p/DaP2654scqS/
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