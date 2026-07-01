Εθνική Ανδρών: Αναχωρεί για την Οραντέα

Η Ρουμανία είναι ο πρώτος σταθμός της Εθνικής Ανδρών για το “παράθυρο” που θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Στην Οραντέα θα αντιμετωπίσει αύριο (2/7, 19.00) τη Ρουμανία, πριν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της σε αυτόν τον όμιλο την Κυριακή (5/7, 19.30) στη Sunel Arena με αντίπαλο την Πορτογαλία και με στόχο τον απολογισμό του 5-1 που θα της εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση και θα τον “κουβαλήσει” μαζί της στον επόμενο όμιλο. Εκεί, στις 28 και 31 Αυγούστου θα δώσει τα δύο πρώτα παιχνίδια, για τα οποία εκκρεμεί η κλήρωση, όμως είναι ήδη γνωστοί οι δύο από τους τρεις αντιπάλους, η Ισπανία και η Γεωργία ενώ ο τρίτος θα είναι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η Ουκρανία.

H Εθνική προπονήθηκε σήμερα στη Γλυφάδα και εν συνεχεία είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση με πτήση τσάρτερ για την Οραντέα. Στην αποστολή συμμετέχουν 12 παίκτες, αφού ο Ντίνος Μήτογλου θα είναι οριστικά εκτός του “παράθυρου” καθώς δεν προλαβαίνει να αποθεραπευτεί, ενώ από αυτούς που συμμετείχαν στις προπονήσεις των τελευταίων ημέρων έμειναν πίσω ο Νίκος Πλώτας και ο Νίκος Τουλιάτος.

Οι 12 της αποστολής είναι οι:

Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, ΓΙώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Ομηρος Νετζήπογλου και ΕΛάιζα Μήτρου – Λονγκ.