NBA: «Η έρευνα γύρω από τους Κλίπερς και τον Λέοναρντ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη»

Μέσω ανακοίνωσης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του NBA, Μάικ Μπας διέψευσε πρόσφατο δημοσίευμα του ESPN γύρω από την υπόθεση του Καουάι Λέοναρντ και των Λος Άντζελες Κλίπερς.

Αφορμή στάθηκε ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου, το οποίο υποστήριζε πως οι έρευνες της λίγκας έφτασαν στο τέλος τους χωρίς να προκύψουν στοιχεία που να αποδεικνύουν παράκαμψη του salary cap μέσω της εταιρείας Aspiration.

Η διοργάνωση αντέδρασε άμεσα, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα ανακριβές και υπογραμμίζοντας πως οι όποιες διαπιστώσεις θα δημοσιοποιηθούν μόνο όταν κλείσει οριστικά ο φάκελος της υπόθεσης.

«Το δημοσίευμα του ESPN σχετικά με την έρευνα για τους Λος Άντζελες Κλίπερς στο οποίο το NBA αρνήθηκε να συνεργαστεί, περιέχει πολλές και σημαντικές ανακρίβειες. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης υπόθεσης θα γίνουν ξεκάθαρα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της λίγκας.