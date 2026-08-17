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Ο πιο έτοιμος Βόλος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ηρακλή και προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου

Το εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας «τσέκαρε» ο Βόλος, επικρατώντας με 3-1 του ανέτοιμου και αμυντικά προβληματικού Ηρακλή στο γήπεδο των Σερρών. 

Ο πιο έτοιμος Βόλος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ηρακλή και προκρίθηκε στην League Phase του Κυπέλλου
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Πιο έτοιμος από τον Ηρακλή φάνηκε ο Βόλος στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη νέα σεζόν, με την ομάδα της Μαγνησίας να επικρατεί με 3-1 του «Γηραιού» στις Σέρρες, «τσεκάροντας» το εισιτήριο για το κυρίως μενού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα της Μαγνησίας τιμώρησε τα πολλά λάθη που εμφανίστηκαν στην άμυνα των «κυανόλευκων», φτάνοντας στη και παράλληλα στην πρόκριση.

Το σκορ για τον Βόλο άνοιξε στο 22' με κεφαλιά ο Κάτσικας, με τον Αθανασιάδη να μην βγαίνει από τα καρέ του. Ο Ηρακλής αντέδρασε και στο 45+1' βρήκε γκολ ισοφάρισης. Ο Σόρια έβγαλε πανέξυπνη μπαλιά στον Κούστα και αυτός με σουτ μέσα από την περιοχή εκτέλεσε τον Σιαμπάνη για το 1-1.

Ωστόσο, ο Βόλος έβγαλε άμεση αντίδραση και περίπου ένα λεπτό μετά εκμεταλλεύτηκε την κάκιστη αμυντική λειτουργία του Ηρακλή, με τον Σαουμπί να αποκαθιστά το προβάδισμα για την ομάδα του πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Το τελικό 1-3 γράφτηκε στο 60', όταν ο Τζόκα εκμεταλλεύτηκε την κακή συνεννόηση Βούρου και Καρακασίδη, προλαβαίνοντας τον νεαρό τερματοφύλακα στην αργοπορημένη έξοδό του για να τον «κρεμάσει» ιδανικά.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης (46' Καρακασίδης), Πίνια, Βούρος, Τσάκλα, Σόρια (67' Πέδρο Μάρκες), Νιζέτ, Σουρλής, Χρομάντα (71' λ.τρ. Κράιντς), Κωνσταντακόπουλος (46' Ιβι Λόπεθ), Μωϋσίδης, Κούστα (67' Κόλιτς).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάτσικας (62' Γκάμπριελ), Κάργας, Ελ-Σαουμπί, Μεντίλ, Φάμπιο, Κόμπα, Τζόκα, Λάμπρου (58' Φουρτάδο), Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.

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