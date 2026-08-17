Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ - Μέσα ο Αριάγκα, έξω ο Σαχαμπό

Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του Κέρβιν Αριάγκα η ΑΕΚ προχώρησε στην άμεση δήλωση του 28χρονου μέσου στην ευρωπαϊκή της λίστα ενόψει των αναμετρήσεων με τη Λέφσκι Σόφιας.

Εκμεταλλευόμενη το δικαίωμα αλλαγής που της παρέχει η UEFA πριν από τα παιχνίδια των playoffs του Champions League, η Ένωση συμπεριέλαβε τον διεθνή χαφ από την Ονδούρα στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο 28χρονος πήρε τη θέση του Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Με αυτή την κίνηση, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «κιτρινόμαυρων» υπολογίζεται κανονικά και αποκτά άμεσα δικαίωμα συμμετοχής στις διπλές μάχες με τη βουλγαρική ομάδα, προσφέροντας επιπλέον λύσεις και διαφορετικά χαρακτηριστικά στον άξονα της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ.

Αναλυτικά η λίστα της ΑΕΚ:

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Μάριος Μπαλαμώτης

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Μάρτιν Γκεοργκίεβ, Χακίμ Σαχαμπό, Σπύρος Χριστακόπουλος, Σταύρος Πήλιος

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Δημήτρης Καλοσκάμης, Λόβρο Μάγερ

Επιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Μη γηγενείς (17): Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Μάρτιν Γκεοργκίεβ, Χακίμ Σαχαμπό, Ραζβάν Μαρίν, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Κάαν Κάιρινεν, Λόβρο Μάγερ, Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι, Μπαρνάμπας Βάργκα, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Association trained (4): Λάζαρος Ρότα, Δημήτρης Καλοσκάμης, Σταύρος Πήλιος, Πέτρος Μάνταλος

Λίστα Β’ (1): Μάριος Μπαλαμώτης