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Ολυμπιακός: Ετοιμάζει νέο «χτύπημα» με Γκονζάλες - Συμφωνία με Τσίβας

Μία… ανάσα από την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες εμφανίζεται ο Ολυμπιακός

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Ετοιμάζει νέο «χτύπημα» με Γκονζάλες - Συμφωνία με Τσίβας
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Στο… φουλ δουλεύουν οι «μηχανές» του Ολυμπιακού τις τελευταίες ώρες, αφού όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από το Μεξικό, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τη… χρυσή τομή στις επαφές με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα και ετοιμάζονται να φέρουν στην Ελλάδα τον διεθνή επιθετικό.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας (17/08) την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ, τη στιγμή που ο Ναΐρ Τικνιζιάν περιμένει τη δική του… ανακοίνωση, μετά τις εξετάσεις που πέρασε έπειτα από την άφιξή του στην Ελλάδα.

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Ωστόσο, οι κινήσεις των «ερυθρόλευκων» δεν σταματούν εκεί, αφού σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν πληροφορίες από την Γαλλία, έφτασαν σε συμφωνία με την Τουλούζ για την απόκτηση του Κρίστιαν Κάσερες και ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν ένα ακόμα deal.

Αυτή τη φορά, οι πληροφορίες έρχονται από την αμερικάνικη ήπειρο και συγκεκριμένα το Μεξικό, σύμφωνα με τις οποίες, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες.

Ο διεθνής επιθετικός εμφανίζεται πολύ κοντά την έλευσή του στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες, οι οποίοι θα βγάλουν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 10.000.000 ευρώ, μαζί με τα μπόνους, τη στιγμή που η Τσίβας θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης 10%.

Άλλωστε, τις προηγούμενες ώρες στον Πειραιά είχε έρθει και ο μάνατζερ του διεθνή επιθετικού, ούτως ώστε να συζητήσει εις βάθος με τους διοικούντες τον Ολυμπιακό για τις προθέσεις του ελληνικού συλλόγου και μετά το κοινό σημείο που βρέθηκε στις δύο πλευρές εντάθηκαν και οι επαφές με την Τσίβας.

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