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Ολυμπιακός: Πλησιάζει σε Κάσερες - Συμφωνία με Τουλούζ

Κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του Κρίστιαν Κάσερες εμφανίζεται ο Ολυμπιακός

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Πλησιάζει σε Κάσερες - Συμφωνία με Τουλούζ
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μεταγραφικό… μέτωπο για τον Ολυμπιακό τις τελευταίες ημέρες, μια και οι «ερυθρόλευκοι» κινούνται δυναμικά για την ενίσχυση της ομάδας και την κάλυψη των κενών που έχουν παρατηρηθεί στο ρόστερ και είναι κοντά σε μία ακόμα κίνηση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν πληροφορίες από την Γαλλία, ο ελληνικός σύλλογος φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με την Τουλούζ για την απόκτηση του Κρίστιαν Κάσερες και από την στιγμή που η Ράσινγκ Σανταντέρ δεν έδειξε διάθεση να… κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον Γκουστάβο Πουέρτα, οι Πειραιώτες «έτρεξαν» την περίπτωση του Βενεζουελάνου άσου.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η τελευταία προσφορά προς τους Γάλλους άγγιξε τα 10.000.000 ευρώ συν μπόνους, κάτι που ανάγκασε τους διοικούντες την Τουλούζ να απαντήσουν θετικά, ειδικά από τη στιγμή που ο παίκτης βρισκόταν στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και είχε ήδη απορρίψει την πρόταση ανανέωσης που του είχε κατατεθεί από την ομάδα του.

Πλέον, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν ως βασικό στόχο την άμεση έλευση του Κρίστιαν Κάσερες στην Ελλάδα, ούτως ώστε να υποβληθεί στον απαραίτητο ιατρικό και εργομετρικό έλεγχο και στην συνέχεια να ενταχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο πρόγραμμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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