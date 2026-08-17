Αλλαγή ώρας στο Ολυμπιακός - Ατρόμητος για την πρεμιέρα της Super League

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, το παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Stoiximan Super League, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, θα ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, η σέντρα της αναμέτρησης μετατίθεται για τις 21:30 (αντί για τις 22:00 που είχε αρχικά οριστεί).

Η ανακοίνωση:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο της 1ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, το Σάββατο 22.08.2026 στις 21:30 (αντί για τις 22:00).»