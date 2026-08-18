Λος Άντζελες Λέικερς: Η ανακοίνωση της οικογένειας Μπας για την πώληση των μετοχών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη διοίκηση των Λος Άντζελες Λέικερς, καθώς, σύμφωνα με το ESPN, η οικογένεια Μπας αποφάσισε να πουλήσει το 17,8% των μετοχών που διαθέτει στην ομάδα στους νέους ιδιοκτήτες.

Τα αδέρφια Μπας ψήφισαν σχετικά και η πλειοψηφία αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα που επιτρέπει σε έναν μειοψηφούντα μέτοχο να προχωρήσει σε μεγάλη πώληση και να διαθέσει και το δικό του ποσοστό. Η συγκεκριμένη διαδικασία συνδέεται με την πώληση του Ουόλτερ στους Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ.

Η οικογένεια Μπας θα αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Λος Άντζελες Λέικερς, βάζοντας τέλος στη σχέση των δύο πλευρών, η οποία ξεκίνησε το 1979, όταν ο Τζέρι Μπας αγόρασε την ομάδα.

Μάλιστα, η Τζίνι Μπας δεν θα μπορέσει να παραμείνει κυβερνήτης των 18 φορές πρωταθλητών, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς για τη συγκεκριμένη θέση απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον του 15% του συλλόγου.

«Ως οικογένεια, αποφασίσαμε να πουλήσουμε τις υπόλοιπες μετοχές του Buss Family Trust στο γκρουπ του Μπομπ Άιγκερ, στο πλαίσιο της εν εξελίξει συναλλαγής. Αγαπάμε τους Λέικερς και τους οπαδούς τους και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Λος Άντζελες. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να προχωρήσουμε και να αποχωρήσουμε με αξιοπρέπεια, όσο ακόμα μπορούμε», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας Μπας.

Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος της παρουσίας και της προσφοράς της οικογένειας Μπας στους Λος Άντζελες Λέικερς.