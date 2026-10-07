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Εθνική Ελλάδας: Ήταν η ομάδα με τη δεύτερη καλύτερη βελτίωση στο FIFA Ranking

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League έχουν φέρει μεγάλη άνοδο στο Ranking της FIFA 

Εθνική Ελλάδας: Ήταν η ομάδα με τη δεύτερη καλύτερη βελτίωση στο FIFA Ranking
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Οι εξαιρετικές επιδόσεις της Εθνικής μας στον Β΄ όμιλο της League A του Nations League με τις εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία αλλά και οι εντός έδρας ισοπαλίες με Ολλανδία και Γερμανία έχουν φέρει την Ελλάδα στην πρώτη θέση με 8 βαθμούς και έχει κάνει όλη την Ευρώπη να μιλά για μια «χρυσή γενιά» του Ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, φαίνεται πως οι προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχουν αναγνωριστεί και από την FIFA με την άνοδό της στο ranking να είναι εντυπωσιακή.

Μάλιστα, πρόκειται για την Εθνική ομάδα με τη δεύτερη καλύτερη βελτίωση παγκοσμίως στην κατάταξη της FIFA καταφέρνοντας να ανέβει πέντε θέσεις.

Συγκεκριμένα, από την τελευταία κατάταξη τον Ιούλιου που βρισκόταν στην 46η θέση, η Εθνική κατάφερε να αναρριχηθεί στην 41η. Οι μόνες Εθνικές ομάδα που κατάφεραν να έχουν μεγαλύτερη βελτίωση στο ranking τους ήταν αυτές του Μάλι, της Νότιας Αφρικής και της Βορείου Ιρλανδίας που ανέβηκαν 6 θέσεις.

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