Εθνική Ελλάδας: Αυτοί είναι οι πιθανοί της αντίπαλοι στα προκριματικά του Euro 2028

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε το βράδυ της Κυριακής (04/10) στην Τούμπα τις υποχρεώσεις της στο Nations League για αυτή τη διακοπή και με την ισοπαλία (0-0) με τη Γερμανία κατάφερε να «κλειδώσει» την 3η θέση στον Β΄ Όμιλο της League A της διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα η Εθνική μας εξασφάλισε τον πρώτο της στόχο που ήταν η 3η θέση στον όμιλο του Nations League κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας (Pot 1) ενόψει της κλήρωσης του Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του Euro 2028.

Φυσικά, περιμένει να δει τι θα συμβεί και στους υπόλοιπους ομίλους για να ολοκληρωθεί το «παζλ» προκειμένου να διαμορφωθούν και οριστικά τα γκρουπ δυναμικότητας. Ωστόσο με τα μέχρι τώρα δεδομένα και τις έως τώρα βαθμολογίες έχει σχηματιστεί μια πρώτη εικόνα για τις πιθανές ομάδες που θα βρει στο διάβα της στον δρόμο προς την πρόκριση για το επερχόμενο Euro στα γήπεδα της Βρετανίας.

Φυσικά, η Εθνική μας αφού θα βρίσκεται στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας έχει εξασφαλίσει πως δεν μπορεί να κληρωθεί με κάποια ομάδα που βρίσκεται στο ίδιο γκρουπ.

2ο γκρουπ:

Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Ουκρανία, Σκωτία, Κόσοβο

3ο γκρουπ:

Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Γεωργία, Ισραήλ, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Ισλανδία, Φινλανδία

4ο γκρουπ:

Αλβανία, Εσθονία, Κύπρος, Μολδαβία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Νησιά Φερόε, Καζακστάν, Βουλγαρία, Λετονία, Σαν Μαρίνο

5ο γκρουπ:

Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα, Λιχτενστάιν