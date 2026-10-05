Μπασινάς: «Η ψαλίδα από τις υπόλοιπες Εθνικές έχει μικρύνει πάρα πολύ»

Την φοβερή πορεία της πρώτης και αήττητης Εθνικής Ελλάδας σχολίασε μιλώντας ζωντανά στην καθημερινή διαδικτυακή εκπομπή «Μπιφ» στο Youtube του Onsports.gr ο θρύλος και πρωταθλητής Ευρώπης το 2004 με τη «Γαλανόλευκη», Άγγελος Μπασινάς.

Ο κ. Μπασινάς σχολίασε το ξεκίνημα της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο Nations League και αναφέρθηκε στο ταλέντο των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που πλέον αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο και σε κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη, αλλά και για το στοιχείο που έχει προσθέσει η Εθνική που δεν είχε στις προηγούμενες προσπάθειές της στο να πάρει εισιτήριο για τις τελικές φάσεις των διοργανώσεων.

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«Η νίκη στη Γερμανία μας γιγάντωσε ακόμα περισσότερο»

Ειδικότερα, ο Άγγελος Μπασινάς σχολίασε μια ατάκα του ομοσπονδιακού προπονητή που επαναλάμβανε συνεχώς στις δηλώσεις του πως «δεν έχουμε χρόνο για προπόνηση», με τον θρύλο της Εθνικής να επισημαίνει πώς «όταν τα παιχνίδια είναι τόσα πολλά, είναι δύσκολο από παιχνίδι σε παιχνίδι να είσαι στο 100%».

Για την μέχρι τώρα πορεία: «Κανείς δε περίμενε ότι θα είμαστε σε αυτή τη θέση, κακά τα ψέματα. Ότι φαινόταν το ταλέντο και μπορεί η Εθνική να έχει βλέψεις και να βρίσκεται σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων το λέγαμε, σκοπός ήταν να το πετύχουμε κιόλας. Χαιρόμαστε με την Εθνική ομάδα γιατί δεν έχουμε χρωματισμούς»

Τι του έχει κάνει εντύπωση στην μέχρι τώρα πορεία της Εθνικής: «Αν πάρουμε τα παιχνίδια με τη σειρά είναι διαφορετική η προσέγγιση του προπονητή σε κάθε αγώνα. Με τη Σερβία μια φάση, ένα γκολ μας έδωσε ώθηση να πιστέψουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Η νίκη στη Γερμανία μας γιγάντωσε ακόμα περισσότερο»

Για την ποιότητα των διεθνών: «Η ψαλίδα από τις υπόλοιπες Εθνικές έχει μικρύνει πάρα πολύ. Έχουμε πλέον ποδοσφαιριστές για να ανταγωνιστούμε τη Γερμανία και την Ολλανδία. Μετά τη Γερμανία και τα παιδιά και ο κόσμος πίστεψαν πως είμαστε έτοιμοι για το βήμα παραπάνω. Με Ολλανδία και Γερμανία εντός έχουμε κάνει ένα καλό ημίχρονο σε κάθε αγώνα. Στόχος δεν είναι να παίζουμε μόνο καλά, στο παρελθόν παίζαμε καλά αλλά δεν παίρναμε τα αποτελέσματα, τώρα έχουμε και το αποτέλεσμα»