Η αντίστροφη μέτρηση έφτασε στο τέλος της. Λαλιώτης, Κυριακόπουλος, Πάτας, Κουβόπουλος, πήραν θέσεις και τα μπιφ ξεκινάνε…

Αρχικά ήταν για μια μέρα. Αρχικά ήταν για μια ώρα. Τώρα, όμως, όλα άλλαξαν. Μόνο το όνομα έμεινε ίδιο. Το ΜΠΙΦ επιστρέφει ανανεωμένο, διευρυμένο και με πολλά περισσότερα… κιλά, μπάλας. Ηλίας Λαλιώτης και Γιάννης Κουβόπουλος έκαναν την αρχή, Γιώργος Κυριακόπουλος και Βαγγέλης Πάτας έκαναν πράξη την… απειλή τους.

Τους έκλεψαν την εκπομπή και πλέον θα βρίσκονται και οι τέσσερις στον internetiko αέρα του onsports.gr, σε καθημερινή βάση από της 14:00 μέχρι τις 16:00 για να σας μεταφέρουν όλη την αθλητική επικαιρότητα στο… πιάτο σας.

https://www.instagram.com/p/DeG_X_buhnr/

Μαζί τους όλη η συντακτική ομάδα του onsports.gr, καλεσμένοι, καθημερινές συνδέσεις με κάθε σημείο που χτυπά η “καρδιά” του αθλητισμού Και καλή μας αρχή…