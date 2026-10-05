Εθνική Ελλάδας: Φαβορί για την πρόκριση στο Euro 2028 - Το εκπληκτικό ποσοστό της «γαλανόλευκης»

Η εξαιρετική πορεία που έχει κάνει μέχρι τώρα η Εθνική Ελλάδας στο Nations League της έδωσε την δυνατότητα να… σκαρφαλώσει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης της 6ης Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του Euro 2028 που θα διεξαχθεί σε Ιρλανδία, Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία.

Μάλιστα, η εν λόγω συνθήκη, αλλά και οι εμφανίσεις που πραγματοποίησαν οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχουν φέρει την εθνική ομάδα μεταξύ των φαβορί για την πρόκριση στην τελική φάση. Τουλάχιστον αυτό θεωρεί ο «υπερυπολογιστής» του «Football Meets Data».

Σύμφωνα με τα ποσοστά που δίνεται από τον «υπερυπολογιστή» η Εθνική Ελλάδας έχει 85% πιθανότητες να βρεθεί στην τελική φάση και βρίσκεται πίσω από χώρες όπως η Ισπανία, μοναδική με 100% (!), Αγγλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, Γερμανία και Ιταλία.