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Εθνική Ελλάδας: Οριστικά στο πρώτο γκρουπ των προκριματικών του Euro 2028 – Οι πιθανοί αντίπαλοι

Η Εθνική Ελλάδας εξασφάλισε θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028, μαζί με την Πορτογαλία και την Ολλανδία – Οι πιθανοί αντίπαλοι με τα τωρινά δεδομένα. 

Εθνική Ελλάδας: Οριστικά στο πρώτο γκρουπ των προκριματικών του Euro 2028 – Οι πιθανοί αντίπαλοι
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Η ισοπαλία της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία, σε συνδυασμό με τη νίκη της Ολλανδίας επί της Σερβίας, έφερε και μαθηματικά τη γαλανόλευκη στην πρώτη τριάδα του ομίλου της στο Nations League.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έχει άμεση επίδραση και στα προκριματικά του Euro 2028, καθώς η Ελλάδα εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Τη θέση τους στο πρώτο pot εξασφάλισαν κι η Ολλανδία με την Πορτογαλία, μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής (04/10).

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στα γκρουπ δυναμικότητας κι οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής:

  • Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία.
  • Pot 2: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ουκρανία, Σκωτία, Κόσοβο.
  • Pot 3: Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Γεωργία, Ισραήλ, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Ισλανδία, Φινλανδία.
  • Pot 4: Αλβανία, Εσθονία, Κύπρος, Μολδαβία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Νησιά Φερόε, Καζακστάν, Βουλγαρία, Λετονία, Σαν Μαρίνο.
  • Pot 5: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα, Λιχτενστάιν.
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