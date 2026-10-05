Εθνική Ελλάδας: Οριστικά στο πρώτο γκρουπ των προκριματικών του Euro 2028 – Οι πιθανοί αντίπαλοι

Η ισοπαλία της Εθνικής απέναντι στη Γερμανία, σε συνδυασμό με τη νίκη της Ολλανδίας επί της Σερβίας, έφερε και μαθηματικά τη γαλανόλευκη στην πρώτη τριάδα του ομίλου της στο Nations League.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έχει άμεση επίδραση και στα προκριματικά του Euro 2028, καθώς η Ελλάδα εξασφάλισε και μαθηματικά την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Τη θέση τους στο πρώτο pot εξασφάλισαν κι η Ολλανδία με την Πορτογαλία, μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής (04/10).

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στα γκρουπ δυναμικότητας κι οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής: