Ζόρζε Ζεσούς: Η πρώτη του αντίδραση στην ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο περί «προδοσίας»

Νέα τροπή στην διαμάχη του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας Ζόρζε Ζεσούς αλλά και την Ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έδωσε η ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο Πορτογάλος σουπερσταρ στα social media.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με μια μακροσκελή ανάρτηση αναφέρθηκε στα όσα διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες και οδήγησαν τελικά τον 41χρονο να αποχωρήσει οικειοθελώς από την αποστολή της Πορτογαλίας και έκανε λόγο για «υποσχέσεις που αθετήθηκαν».

Ο Ζεσούς παντώς φαίνεται πως δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού όταν ρωτήθηκε από το πορτογαλικό κανάλι «Now» να την σχολιάσει, ο ομοσπονδιακός τεχνικός είπε πως δεν την έχει διαβάσει καν.

«Ήμουν στη Λεϊρία για να παρακολουθήσω το παιχνίδι της εθνικής ομάδας (Κ21). Τώρα θα διαβάσω την ανακοίνωση. Δεν έχω τίποτα να πω», απάντησε, αποφεύγοντας να κάνει κάποιο περαιτέρω σχόλιο.

Πάντως, στην τελευταία συνέντευξη Τύπου για την Εθνική Πορτογαλίας ο Ζεσούς ήταν ανοιχτός στην επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο και έκανε λόγο για «παρεξήγηση» ρίχνοντας ουσιαστικά γέφυρες επιστροφής στον 41χρονο.