Κριστιάνο Ρονάλντο: «Ο Ζόρζε Ζεσούς είχε αθετήσει την υπόσχεσή του προς εμένα»

Ανατροπή φαίνεται πως υπάρχει στην υπόθεση της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 41χρονος σούπερ σταρ άλλαξε την απόφασή του και δεν πρόκειται τελικά να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Έτσι, ο Ρονάλντο θα είναι διαθέσιμος για τη διεθνή διακοπή του Νοεμβρίου, με τον Ζόρζε Ζεσούς να έχει πλέον τον τελευταίο λόγο για το αν θα τον συμπεριλάβει στις κλήσεις του.

Λίγη ώρα μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο Πορτογάλος επιθετικός προχώρησε σε επίσημη δήλωση, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους είχε αποχωρήσει από την εθνική ομάδα και ξεκαθαρίζοντας τη θέση του σχετικά με την υπόθεση.

Η δήλωση του Κριστιάνο Ρονάλντο:

«Αυτή είναι η αλήθεια για το τι συνέβη με τον Ζόρζε Ζεσούς.

Όπως είχα υποσχεθεί, αποφάσισα να εξιστορήσω, σε πρώτο πρόσωπο και άμεσα, τις συνθήκες που περιέβαλαν την τελευταία συγκέντρωση της Εθνικής Ομάδας.

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, είχα ετοιμάσει μια επιστολή προς τον πορτογαλικό λαό -την οποία διατηρώ ακόμα- με τα λόγια που ήθελα να τους απευθύνω όταν θα αποχωρούσα οριστικά από την ομάδα μας.

Με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, και ενώ βρισκόμουν ήδη στην πτήση της επιστροφής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ζήτησε και επέμεινε να επανεξετάσω την απόφασή μου να αποχωρήσω, καθώς η FPF επιθυμούσε τη συνέχιση της παρουσίας μου.

Αμέσως μετά, ζήτησε τη γνώμη μου για το όνομα του νυν προπονητή, το οποίο εξέταζε παράλληλα με άλλα ονόματα που δεν μου αποκάλυψε.

Είπα στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας ότι, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν η σωστή επιλογή.

Γι’ αυτόν τον λόγο, την ημέρα της παρουσίασης του νυν προπονητή, ένιωσα ειλικρινή χαρά για την επιλογή. Ήταν η σωστή κίνηση, όπως επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα.

Λίγες μέρες αργότερα, δέχτηκα μια πρώτη επικοινωνία από τον νέο προπονητή της εθνικής ομάδας, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να συναντηθούμε από κοντά. Απάντησα θετικά και προγραμματίσαμε τη συνάντηση για το τέλος των διακοπών μου.

Συναντηθήκαμε στο «Cidade do Futebol», όπου η ομάδα μου πραγματοποιούσε την προετοιμασία της. Εκείνη την ημέρα, ο προπονητής μού είπε ότι υπολόγιζε σε εμένα και ότι η παρουσία μου ήταν καθοριστική για το πλάνο του. Μου παρουσίασε, επί τόπου, ένα σχέδιο για τη συμμετοχή μου. Μου είπε ότι θα αγωνιζόμουν στο πρώτο και στο τελευταίο παιχνίδι και ότι, για λόγους διαχείρισης της φυσικής κατάστασης, θα προχωρούσε πάντα σε τρεις με τέσσερις αλλαγές ανά αγώνα.

Σε εκείνο το σημείο, έθεσε το ενδεχόμενο να μην ταξιδέψω με την εθνική ομάδα στη Νορβηγία και τη Δανία. Πρότεινε να παίξω στο πρώτο παιχνίδι και να παραμείνω στην Πορτογαλία, για να επανενταχθώ στην αποστολή πριν από τον αγώνα στο «Ντραγκάο».

Απέρριψα αμέσως αυτή την πρόταση. Μου φαινόταν αυτονόητο ότι δεν μπορούσα να τη δεχτώ. Το γεγονός ότι δεν θα αγωνιζόμουν στα παιχνίδια του εξωτερικού δεν σήμαινε ότι θα έπρεπε να σταματήσω να είμαι αρχηγός της ομάδας μας. Το προνόμιο της παραμονής στην Πορτογαλία δεν θα αποτελούσε καλό παράδειγμα.

Ο προπονητής κατέληξε να συμφωνεί με την ανάλυσή μου.

Στη συζήτηση αυτή παρευρέθηκε ο Σιμάο Κουτίνιο, αθλητικός διευθυντής της Αλ Νασρ, το πρόσωπο στο οποίο λογοδοτούσε ο τωρινός προπονητής καθ’ όλη τη διάρκεια της περασμένης σεζόν και ένας από τους υπεύθυνους για την απόκτησή του από τον σύλλογο το 2025.

Την παραμονή της έναρξης της προετοιμασίας, ο προπονητής ήρθε στο σπίτι μου στη Λισαβόνα, κατόπιν δικού του αιτήματος, για άλλη μια συζήτηση μαζί μου. Η συζήτηση διεξήχθη σε ήρεμο κλίμα και τηρήθηκαν όλες οι αρχές που είχαν συμφωνηθεί τον Αύγουστο.

Αγωνίστηκα στον αγώνα στο Αλβαλάδε και, παρόλο που αντικαταστάθηκα, δεν δημιούργησα κανένα θέμα. Φόρεσα εγώ ο ίδιος το περιβραχιόνιο στον Bruno Fernandes, χωρίς να φαντάζομαι ότι ίσως έκανα τα τελευταία μου βήματα ως παίκτης και αρχηγός της Εθνικής Ομάδας. Αυτό που μετρούσε για μένα εκείνη τη μέρα ήταν η νίκη μας. Η νίκη είναι πάντα καλό πράγμα· στην Πορτογαλία και για τη χώρα μου, ακόμα καλύτερο.

Την ώρα του μεσημεριανού γεύματος, την ημέρα του αγώνα στη Νορβηγία, ένας βοηθός του προπονητή ήρθε στο τραπέζι όπου έτρωγε η ομάδα και με ενημέρωσε ότι ο προπονητής ήθελε να μου μιλήσει.

Προς μεγάλη μου έκπληξη, ο προπονητής με ρώτησε αν ήμουν σε κατάσταση να παίξω για 30 λεπτά. Ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος στη σωματική μου αποκατάσταση, ενσωματωμένος με τους συμπαίκτες μου όπως πάντα, και σκεφτόμουν ότι δεν θα έπαιζα εκείνη τη μέρα. Χωρίς κανένα πρόβλημα.

Αυτό το αίτημα ξέφευγε από το πλάνο της σωματικής μου αποκατάστασης και προπόνησης -καθώς επρόκειτο να παίξω μόνο στις 4 του μηνός στο Ντραγκάο- αλλά φυσικά απάντησα θετικά. Εκείνος μου είπε ότι έπρεπε να είμαι έτοιμος, καθώς θα έπαιζα για 30 λεπτά. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά σε όλους. Έκανα προθέρμανση από το ημίχρονο, έβλεπα τα λεπτά να περνούν και δεν κλήθηκα να μπω στο παιχνίδι.

Ο προπονητής είχε αθετήσει την υπόσχεσή του προς εμένα».