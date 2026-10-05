Εθνική Πορτογαλίας: «Ο Ρονάλντο θα επιστρέψει το 2027 για last dance»

Σε «παρεξήγηση» απέδωσε ο Ζόρζε Ζεσούς την απρόσμενη αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας με τον 41χρονο σουπερσταρ να εύχεται καλή επιτυχία στους συμπαίκτες του στη συνέχεια του Nations League και να ξεκαθαρίζει πως μελλοντικά θα τοποθετηθεί δημόσια και θα αποκαλύψει τους λόγους που τον οδήγησαν στο να φύγει άρον - άρον από το καμπ της Πορτογαλίας.

Μάλιστα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Πορτογαλίας επί της Νορβηγίας (2-1) έριξε γέφυρες επιστροφής στον Κριστιάνο Ρονάλντο, λέγοντας πως είναι στο χέρι του CR7 αν θέλει να επιστρέψει στην Εθνική.

Ωστόσο, ίσως να έχουμε ήδη μάθει το πότε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοπεύει να επιστρέψει στην Εθνική Πορτογαλίας, με τον δημοσιογράφο Μιγκέλ Περέιρα να αποκαλύπτει πως ο σουπερσταρ δε σκοπεύει να ενισχύσει την Εθνική του ομάδα στο παράθυρο του Νοεμβρίου.

Η Πορτογαλία τον Νοέμβριο ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της για το Nations League και αντιμετωπίζει Δανία και Ουαλία στις 14 και 17 του μηνός αντίστοιχα. Ωστόσο σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο Ρονάλντο δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην αμέσως επόμενη διακοπή των Εθνικών για να έχει ηρεμήσει η κατάσταση με τον Ζεσούς.

Παράλληλα θέλει να έχει σκοράρει ακόμα περισσότερα γκολ και να δώσει στον εαυτό του την μοναδική ευκαιρία να σκοράρει το ιστορικό 1000ο γκολ της καριέρας του με τη φανέλα της Πορτογαλίας, όπως αναφέρει ο Μιγκέλ Περέιρα.

Τέλος, ο δημοσιογράφος αναφέρει πως η επιστροφή του Ρονάλντο στην Εθνική, όποτε πραγματοποιηθεί αυτή, αναμένεται να είναι η τελευταία φορά που θα τον δούμε να φορά την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας, κάνοντας χαρακτηριστικά λόγο για «last dance».