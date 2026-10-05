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Πορτογαλία: Ο Ζεσούς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Ρονάλντο: «Ήταν μια παρεξήγηση»

Ο Ζεσούς χαρακτήρισε τη ρήξη του με τον Ρονάλντο ως «παρεξήγηση που είναι εύκολο να λυθεί»

Πορτογαλία: Ο Ζεσούς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Ρονάλντο: «Ήταν μια παρεξήγηση»
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Γέφυρες επιστροφής του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλίας έριξε ο Ζορζέ Ζεσούς με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να κάνει λόγο για «παρεξήγηση».

Μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Πορτογαλίας απέναντι στη Δανία (2-1) ο Ζεσούς αναφέρθηκε και στο «φλέγον» ζήτημα που απασχολεί όχι μόνο την Εθνική ομάδα, αλλά ολόκληρη τη χώρα και έχει να κάνει με την απρόσμενη αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από το καμπ της Πορτογαλίας.

Ο Ζεσούς παρουσιάστηκε πιο συγκαταβατικός και τόνισε πως είναι απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο το αν θέλει πλέον να παίζει για την Εθνική ομάδα.

«Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Για μένα όλα είναι ανοιχτά. Ο Κριστιάνο πρέπει να αποφασίσει για τη ζωή του πριν από την επόμενη κλήση. Αν θέλει να είναι στην εθνική ομάδα και παίζει, γιατί όχι;

Δεν υπάρχει δυσαρέσκεια, γιατί ήταν μια παρεξήγηση. Νομίζω ότι είναι εύκολο να λυθεί. Πότε; Δεν ξέρω. Το παιχνίδι τελείωσε και τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είχα μια χρονιά να δουλέψω μαζί του. Έχουμε μία πολύ καλή επαγγελματική φιλία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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