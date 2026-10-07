Γιώργος Δώνης: Κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας

Πρώτη διάκριση στην Αραβία για τον Έλληνα προπονητή 

Γιώργος Δώνης: Κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας
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Τον πρώτο του τίτλο στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας πανηγύρισε ο Γιώργος Δώνης, αφού η εθνική ομάδα της χώρας κατέκτησε το κύπελλο του Αραβικού Κόλπου, νικώντας 2-0 στον τελικό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

O Έλληνας προπονητής μάλιστα ενόψει του τελικού είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ομάδα, με πολλούς να κάνουν λόγο πως δε θα καταφέρει να κερδίσει στον τελικό.

Οι Σαουδάραβες μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς και στο 11ο λεπτό ο Αλ Χαμαμί άνοιξε το σκορ και δύο λεπτά αργότερα ο Αλ Μπουραϊκάν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Ετσι η Σαουδική Αραβία, επικρατώντας στον τελικό στο κατάμεστο στάδιο «King Abdullah Sports City», έβαλε τέλος στην αναμονή 22 ετών για να κατακτήσει κάποιο τρόπαιο.

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