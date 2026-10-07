Euroleague: Η 4η αγωνιστική σηκώνει αυλαία με γαλλικό «εμφύλιο»

Η δράση στη Euroleague συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς με το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής να ξεκινάει από σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, η Παρί θα υποδεχθεί την Βιλερμπάν στην «Adidas Arena» για τον… γαλλικό εμφύλιο. Το τζάμπολ θα γίνει στις 21:45 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports 4.

Το αποψινό πρόγραμμα:

21:45 Παρί - Βιλερμπάν

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

19:00 Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο

19:00 Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε

21:30 Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

21:15 Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις

21:30 Μπασκόνια – Μπεσίκτας

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