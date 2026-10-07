Euroleague: Η 4η αγωνιστική σηκώνει αυλαία με γαλλικό «εμφύλιο»
Παρί και Βιλερμπάν θα αναμετρηθούν στο πρώτο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
Η δράση στη Euroleague συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς με το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής να ξεκινάει από σήμερα.
Πιο συγκεκριμένα, η Παρί θα υποδεχθεί την Βιλερμπάν στην «Adidas Arena» για τον… γαλλικό εμφύλιο. Το τζάμπολ θα γίνει στις 21:45 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports 4.
Το αποψινό πρόγραμμα:
21:45 Παρί - Βιλερμπάν
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου
19:00 Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο
19:00 Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας
21:00 Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε
21:30 Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου
21:15 Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις
21:30 Μπασκόνια – Μπεσίκτας