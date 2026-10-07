Σουάρεζ για Μέσι: «Είσαι πρότυπο ως παίκτης και ως άνθρωπος - Σημάδεψες την ιστορία του ποδοσφαίρου»

Το δικό του μήνυμα στον πολύ καλό του φίλο αλλά και επί χρόνια συμπαίκτη του αρχικά στην Μπαρτσελόνα και τα τελευταία χρόνια στην Ίντερ Μαϊάμι θέλησε να στείλει ο Λουίς Σουάρεζ, συγχαίροντας τον Λιονέλ Μέσι για την σπουδαία καριέρα του με την Εθνική Αργεντινής.

Με μια συγκινητική ανάρτηση ο Σουάρεζ στάθηκε στα αμέτρητα επιτεύγματα του Μέσι αλλά αποθέωσε τον Αργεντινό για τον χαρακτήρα του αποκαλώντας τον «πρότυπο» όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά ως άνθρωπος και φίλος.

«Γκόρδο, σήμερα αφήνεις πίσω σου μια κληρονομιά γεμάτη ρεκόρ, σπουδαίες στιγμές και ανεξίτηλες αναμνήσεις ως παίκτης της Εθνικής σου ομάδας. Σημάδεψες την ιστορία του νοτιοαμερικανικού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Όπου κι αν πήγες, άφησες το στίγμα σου, πάντα όμως με σεβασμό προς τους αντιπάλους σου, και αυτό σε κάνει ακόμα μεγαλύτερο», έγραψε αρχικά ο Λουίς Σουάρεζ.

Σου δίνω τα συγχαρητήριά μου για κάθε επίτευγμά σου, γιατί ποτέ δεν τα παράτησες, γιατί έμαθες σε πολλούς από εμάς ότι αν κάποιος θέλει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του, μπορεί να τα πραγματοποιήσει. Είσαι πρότυπο ως ΠΑΙΚΤΗΣ, αυτό είναι απολύτως σαφές, αλλά και ένα ΜΕΓΑΛΟ πρότυπο ως άνθρωπος, ως συμπαίκτης και ως φίλος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ! Σου είμαι αιώνια ΕΥΓΝΩΜΩΝ που ήμασταν σύγχρονοι. Σ’ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ!» έκλεισε την ανάρτησή του ο Ουρουγουανός.