Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο διαιτητής του ντέρμπι «αιωνίων»
Η ΚΕΔ γνωστοποίησε τον διαιτητή του ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 6η αγωνιστική της Super League.
Ο Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ ορίστηκε για να διευθύνει το μεγάλο ματς της Κυριακής (11/10). Ο 43χρονος Ισπανός Elite θα είναι ο διαιτητής του ντέρμπι «αιωνίων», ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα διευθύνει για πρώτη φορά αναμέτρηση του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας ωστόσο προηγούμενη παρουσία σε ευρωπαϊκά παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Συγκεκριμένα, είχε σφυρίξει το Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 0-3 πριν από πέντε χρόνια στο Europa League, αλλά και το Γαλατάσαραϊ – ΠΑΟΚ 3-1 πριν από δύο χρόνια.
Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (11/10) στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ και Μάρκος Σερντάν Αγκιλάρ, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης. Στο VAR θα βρίσκονται οι Βαλεντίν Πισάρο Γκόμεθ και Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, το ΠΑΟΚ – Καλαμάτα θα διευθύνει ο Κατσικογιάννης, το ΑΕΚ – ΟΦΗ ο Κόκκινος, το Ηρακλής – Λεβαδειακός ο Ευαγγέλου, το Άρης – Βόλος ο Φωτιάς, το Κηφισιά – Παναιτωλικός ο Κουκούλας και το Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος ο Μόσχου.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής της Super League:
ΑΕΚ – ΟΦΗ
- Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος
- Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου, Θωμάς Βαλιώτης
- 4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
- VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος
- AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος
ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
- Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου
- Βοηθοί: Σπήλιος Οικονόμου, Γεώργιος Φραγκιαδάκης
- 4ος: Φώτιος Ντάουλας
- VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
- AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
- Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
- Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Γεώργιος Χριστοδούλου
- 4ος: Βασίλειος Φίτσας
- VAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς
- AVAR: Ελευθέριος Κατοπής
ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
- Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς
- Βοηθοί: Αλέξανδρος Μπαλιάκας, Ισίδωρος Αρμακόλας
- 4ος: Κωνσταντίνος Κάτοικος
- VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου
- AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
ΑΡΗΣ – ΒΟΛΟΣ
- Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς
- Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης
- 4ος: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας
- VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
- AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
- Διαιτητής: Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ
- Βοηθοί: Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ, Μάρκος Θερδάν Αγκιλάρ
- 4ος: Χρήστος Βεργέτης
- VAR: Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ
- AVAR: Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα
ΠΑΟΚ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
- Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
- Βοηθοί: Ιωάννης Μηνούδης, Λυκούργος Τσολακίδης
- 4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης
- VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
- AVAR: Χρήστος Βεργέτης