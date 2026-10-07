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Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο διαιτητής του ντέρμπι «αιωνίων»

Η ΚΕΔ γνωστοποίησε τον διαιτητή του ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 6η αγωνιστική της Super League. 

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο διαιτητής του ντέρμπι «αιωνίων»
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Ο Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ ορίστηκε για να διευθύνει το μεγάλο ματς της Κυριακής (11/10). Ο 43χρονος Ισπανός Elite θα είναι ο διαιτητής του ντέρμπι «αιωνίων», ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα διευθύνει για πρώτη φορά αναμέτρηση του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας ωστόσο προηγούμενη παρουσία σε ευρωπαϊκά παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Συγκεκριμένα, είχε σφυρίξει το Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 0-3 πριν από πέντε χρόνια στο Europa League, αλλά και το Γαλατάσαραϊ – ΠΑΟΚ 3-1 πριν από δύο χρόνια.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (11/10) στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ και Μάρκος Σερντάν Αγκιλάρ, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης. Στο VAR θα βρίσκονται οι Βαλεντίν Πισάρο Γκόμεθ και Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, το ΠΑΟΚ – Καλαμάτα θα διευθύνει ο Κατσικογιάννης, το ΑΕΚ – ΟΦΗ ο Κόκκινος, το Ηρακλής – Λεβαδειακός ο Ευαγγέλου, το Άρης – Βόλος ο Φωτιάς, το Κηφισιά – Παναιτωλικός ο Κουκούλας και το Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος ο Μόσχου.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής της Super League:

ΑΕΚ – ΟΦΗ

  • Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος
  • Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου, Θωμάς Βαλιώτης
  • 4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
  • VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος
  • AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

  • Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου
  • Βοηθοί: Σπήλιος Οικονόμου, Γεώργιος Φραγκιαδάκης
  • 4ος: Φώτιος Ντάουλας
  • VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
  • AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

  • Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου
  • Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Γεώργιος Χριστοδούλου
  • 4ος: Βασίλειος Φίτσας
  • VAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς
  • AVAR: Ελευθέριος Κατοπής

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

  • Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς
  • Βοηθοί: Αλέξανδρος Μπαλιάκας, Ισίδωρος Αρμακόλας
  • 4ος: Κωνσταντίνος Κάτοικος
  • VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου
  • AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

ΑΡΗΣ – ΒΟΛΟΣ

  • Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς
  • Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης
  • 4ος: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας
  • VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
  • AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

  • Διαιτητής: Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ
  • Βοηθοί: Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ, Μάρκος Θερδάν Αγκιλάρ
  • 4ος: Χρήστος Βεργέτης
  • VAR: Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ
  • AVAR: Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα

ΠΑΟΚ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

  • Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
  • Βοηθοί: Ιωάννης Μηνούδης, Λυκούργος Τσολακίδης
  • 4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης
  • VAR: Στέφανος Κουμπαράκης
  • AVAR: Χρήστος Βεργέτης
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