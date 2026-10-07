Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτός είναι ο διαιτητής του ντέρμπι «αιωνίων»

Ο Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ ορίστηκε για να διευθύνει το μεγάλο ματς της Κυριακής (11/10). Ο 43χρονος Ισπανός Elite θα είναι ο διαιτητής του ντέρμπι «αιωνίων», ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα διευθύνει για πρώτη φορά αναμέτρηση του ελληνικού πρωταθλήματος, έχοντας ωστόσο προηγούμενη παρουσία σε ευρωπαϊκά παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Συγκεκριμένα, είχε σφυρίξει το Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 0-3 πριν από πέντε χρόνια στο Europa League, αλλά και το Γαλατάσαραϊ – ΠΑΟΚ 3-1 πριν από δύο χρόνια.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (11/10) στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ και Μάρκος Σερντάν Αγκιλάρ, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Χρήστος Βεργέτης. Στο VAR θα βρίσκονται οι Βαλεντίν Πισάρο Γκόμεθ και Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, το ΠΑΟΚ – Καλαμάτα θα διευθύνει ο Κατσικογιάννης, το ΑΕΚ – ΟΦΗ ο Κόκκινος, το Ηρακλής – Λεβαδειακός ο Ευαγγέλου, το Άρης – Βόλος ο Φωτιάς, το Κηφισιά – Παναιτωλικός ο Κουκούλας και το Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος ο Μόσχου.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής της Super League:

ΑΕΚ – ΟΦΗ

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος

Γεώργιος Κόκκινος Βοηθοί: Ηλίας Κωνσταντίνου, Θωμάς Βαλιώτης

Ηλίας Κωνσταντίνου, Θωμάς Βαλιώτης 4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Αλέξανδρος Τσακαλίδης VAR : Ιωάννης Παπαδόπουλος

Ιωάννης Παπαδόπουλος AVAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου

Δημήτριος Μόσχου Βοηθοί: Σπήλιος Οικονόμου, Γεώργιος Φραγκιαδάκης

Σπήλιος Οικονόμου, Γεώργιος Φραγκιαδάκης 4ος: Φώτιος Ντάουλας

Φώτιος Ντάουλας VAR : Κωνσταντίνος Πουλικίδης

Κωνσταντίνος Πουλικίδης AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Άγγελος Ευαγγέλου Βοηθοί: Τρύφωνας Πετρόπουλος, Γεώργιος Χριστοδούλου

Τρύφωνας Πετρόπουλος, Γεώργιος Χριστοδούλου 4ος: Βασίλειος Φίτσας

Βασίλειος Φίτσας VAR : Σπυρίδων Ζαμπαλάς

Σπυρίδων Ζαμπαλάς AVAR: Ελευθέριος Κατοπής

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς

Παναγιώτης Κουκουλάς Βοηθοί: Αλέξανδρος Μπαλιάκας, Ισίδωρος Αρμακόλας

Αλέξανδρος Μπαλιάκας, Ισίδωρος Αρμακόλας 4ος: Κωνσταντίνος Κάτοικος

Κωνσταντίνος Κάτοικος VAR : Αναστάσιος Παπαπέτρου

Αναστάσιος Παπαπέτρου AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

ΑΡΗΣ – ΒΟΛΟΣ

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς

Βασίλειος Φωτιάς Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης

Ανδρέας Μεϊντάνας, Μιχαήλ Παπαδάκης 4ος: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας

Κωνσταντίνος Τσέτσιλας VAR : Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Αλέξανδρος Τσακαλίδης AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Διαιτητής: Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ

Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ Βοηθοί: Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ, Μάρκος Θερδάν Αγκιλάρ

Χοσέ Ενρίκε Ναράνχο Πέρεθ, Μάρκος Θερδάν Αγκιλάρ 4ος: Χρήστος Βεργέτης

Χρήστος Βεργέτης VAR : Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ

Βαλεντίν Πιθάρο Γκόμεθ AVAR: Χοσέ Αντόνιο Λόπεθ Τόκα

ΠΑΟΚ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ