Άλβαρεζ για Μέσι: «Πρώτα σε θαύμαζα σαν παιδί, μετά έζησα πράγματα μαζί σου που δεν θα ξεχάσω ποτέ»

Ο Λιονέλ Μέσι τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10) έγραψε τον επίλογο σε ένα τεράστιο κεφάλαιο όχι μόνο στην ιστορία της Εθνικής Αργεντινής, αλλά και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο «Pulga» φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της «Αλμπισελέστε» και χάρισε απλόχερα στον κόσμο την τελευταία του παράσταση.

Στο αντίο του στο Μονουμεντάλ στην φιλική αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν, ο Μέσι μοίρασε δύο ασίστ και σκόραρε και το τελευταίο του γκολ με την Εθνική, ανεβάζοντας τον τρομακτικό απολογισμό του στα 126 τέρματα συνολικά.

Στο τέλος, στην ανατριχιαστική ομιλία του, κατάφερε να κάνει τους συμπαίκτες του να κλαίνε σαν μικρά παιδιά, ανήμπορα να συγκρατήσουν τα δάκρυα συγκίνησής.

Ένας από αυτούς ήταν και ο Χούλιαν Άλβαρες ο οποίος μετά το τέλος της αναμέτρησης θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στον Μέσι και να τον συγχαρεί όχι μόνο για την τεράστια καριέρα του, αλλά και για να τον ευχαριστήσει για όλα όσα έζησε στο πλευρό του.

Ο Άλβαρες, σαφώς νεότερος από τον Μέσι, αναφέρθηκε στο γεγονός πως τον θαύμαζε από μικρός και πάντα ήλπιζε και ονειρευόταν να έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο πλευρό του θρύλου της Εθνικής Αργεντινής.

“Τι προνόμιο να μοιράζομαι το γήπεδο και τόσες πολλές στιγμές μαζί σου. Πρώτα, σε θαύμαζα σαν παιδί, όπως εκατομμύρια Αργεντινοί που μεγάλωσαν ονειρευόμενοι να γίνουν ποδοσφαιριστές χάρη σε εσένα.

Μετά είχα την τύχη να σε γνωρίσω, να γίνω συμπαίκτης σου και να ζήσω πράγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μας έδωσες, που εκπροσώπησες τη χώρα μας με τον τρόπο που το έκανες και που μας άφησες μια κληρονομιά που ξεπερνά κατά πολύ το ποδόσφαιρο.

Θα μας λείψεις πολύ στον γαλανόλευκο ουρανό. Για μένα, θα είσαι πάντα ο σπουδαιότερος. ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ, ΛΕΟ”, έγραψε στην ανάρτησή του ο Χούλιαν Άλβαρες.

Μάλιστα και οι φωτογραφίες τις οποίες επέλεξε για την εν λόγω ανάρτηση δεν ήταν τυχαίες. Η πρώτη δείχνει τον Άλβαρεζ αγκαλιά με τον Μέσι να πανηγυρίζουν το γκολ του επιθετικού της Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, ενώ η δεύτερη δείχνει τον μικρό Άλβαρεζ να φωτογραφίζεται δίπλα στο είδωλό του, πολύ πριν ο ίδιος γίνει ποδοσφαιριστής.