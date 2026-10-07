Ολυμπιακός: Βασικός ο Πουέρτα στη νίκη της Κολομβίας επί του Περού

Με τον μέσο του Ολυμπιακού να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα και να αγωνίζεται για περισσότερο από μια ώρα, η Κολομβία ολοκλήρωσε με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη συγκεκριμένη περίοδο των φιλικών.

Ο Πουέρτα πήρε θέση στη μεσαία γραμμή της ομάδας του Νέστορ Λορένσο κι αγωνίστηκε μέχρι το 61ο λεπτό, όταν αντικαταστάθηκε από τον Κέβιν Καστάνιο. Συμμετείχε στο διάστημα κατά το οποίο η Κολομβία προσπαθούσε να επιβάλει τον ρυθμό της και να βρει χώρους απέναντι στην οργανωμένη άμυνα του Περού.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές καθαρές ευκαιρίες, όμως η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Στο 57ο λεπτό, ο Σάμουελ Βελάσκες εκμεταλλεύτηκε την απομάκρυνση της περουβιανής άμυνας μετά από ενέργεια του Κάρλος Αντρές Γκόμες και με δυνατό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με την εθνική Κολομβίας. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 65', το Περού έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Μιγκέλ Αραούχο αποβλήθηκε για ανατροπή του Καμίλο Ντουράν.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις. Ο Χουάν Μανουέλ Ρενγκίφο βρήκε τον Ντάνιελ Αρσίλα στην περιοχή, με τον τελευταίο να συγκλίνει από τα αριστερά και να εκτελεί, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα έπειτα και από κόντρα στον Έρικ Νοριέγα. Για τον Αρσίλα αυτό ήταν το πρώτο του γκολ με την εθνική Κολομβίας.