Λιονέλ Μέσι: Τα «κλικ» από το τελευταίο του αντίο

Ένα τεράστιο κεφάλαιο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έκλεισε με ολόχρυσα γράμματα τα ξημερώματα της Τετάρτης στο «Μονουμεντάλ», όταν ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για μια τελευταία φορά την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής και έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στο κοινό που τον λάτρεψε περισσότερο και από Θεό.

Μοίρασε δύο ασίστ, όπως έχει κάνει τόσες και τόσες βραδιές, «σερβίροντας» τους συμπαίκτες του και κάνοντας τη ζωή τους απείρως πιο εύκολη. Στη συνέχεια σκόραρε κιόλας. Πώς μπορούσε να λείψει το όνομά του από τον πίνακα των σκόρερ στον τελευταίο του αγώνα;

Στον τελευταίο του χορό, την τελευταία φορά που φόρεσε την «Αλμπισελέστε» φανέλα ο Μέσι, απευθυνόμενος στον κόσμο, πήρε το μικρόφωνο και λύγισε. Μαζί του και οι συμπαίκτες του που απαρηγόρητοι δε μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Μαζί τους και όσοι ήταν τυχεροί και κατάφεραν να βρεθούν στο «Μονουμεντάλ». Μαζί τους και εκατομμύρια λάτρεις του ποδοσφαίρου ανά τον κόσμο που συντονίστηκαν για να αποχαιρετήσουν και εκείνοι, με τον δικό τους τρόπο, τον Λιονέλ Μέσι.

https://www.instagram.com/p/DeLAJ5aILiH/

Η συγκίνηση του Μέσι όπως αποτυπώθηκαν από τον φωτογραφικό φακό: