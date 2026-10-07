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Λιονέλ Μέσι: Ο Έντσο Φερνάντες πλάνταξε στο κλάμα στην τελευταία ομιλία του αρχηγού - Βίντεο

Ο Έντσο Φερνάντες δε μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ξέσπασε κατά την διάρκεια της τελευταίας ομιλίας του Λιονέλ Μέσι 

Λιονέλ Μέσι: Ο Έντσο Φερνάντες πλάνταξε στο κλάμα στην τελευταία ομιλία του αρχηγού - Βίντεο
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Άκρως συγκινητική ήταν η χθεσινή βραδιά καθώς ήταν η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής σε ένα φιλικό απέναντι στο Μπενίν (3-0).

Ο «τελευταίος χορός» δεν λύγισε μόνο τον Μέσι αλλά και πολλούς από τους συμπαίκτες του που δε μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Έντσο Φερνάντες.

Όταν ο Μέσι μιλούσε στο κέντρο του «Μονουμεντάλ» ως αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής για μια τελευταία φορά, η κάμερα «έπιασε» τον Έντσο Φερνάντες να έχει ξεσπάσει σε κλάματα, σκουπίζοντας συνεχώς τα δάκρυά του και προσπαθώντας να συνέλθει.

Φυσικά δεν ήταν ο μόνος, αφού και ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι, αλλά και οι Χουλιάν Άλβαρες, Φράνκο Μασταντουόνο είχαν δακρύσει.

Τα δάκρυά του δε μπόρεσε να συγκρατήσει ούτε ο μεγαλύτερος από τους γιους του Μέσι, ο Τιάγκο, ο οποίος έσπευσε να αγκαλιάσει τον πατέρα του μετά το τέλος της καθηλωτικής ομιλίας του και ξέσπασε στην αγκαλιά του.

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