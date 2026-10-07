· Αργεντινή

Η πιο συγκινητική στιγμή του Λιονέλ Μέσι: Η τρυφερή αγκαλιά με τον γιο του Τιάγκο (video)

Ο Τιάγκο Μέσι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά το συγκινητικό «αντίο» του πατέρα του στην εθνική Αργεντινής, με τον Λιονέλ Μέσι να τον αγκαλιάζει τρυφερά για να τον παρηγορήσει.

Η πιο συγκινητική στιγμή του Λιονέλ Μέσι: Η τρυφερή αγκαλιά με τον γιο του Τιάγκο (video)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στο Μονουμεντάλ, στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής.

Μετά τη νίκη απέναντι στο Μπενίν, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» πήρε το μικρόφωνο κι απευθύνθηκε στον κόσμο, αποχαιρετώντας με συγκίνηση τους φίλους της εθνικής ομάδας.

Η στιγμή έγινε ακόμη πιο συναισθηματική μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του. Ο γιος του, Τιάγκο Μέσι, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, με τον Λιονέλ Μέσι να τον πλησιάζει και να τον παίρνει στην αγκαλιά του, προσπαθώντας να τον παρηγορήσει.

Ήταν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση για τον Αργεντινό σούπερ σταρ, ο οποίος είχε στο πλευρό του στο «αντίο» του στην εθνική όχι μόνο τους συμπαίκτες και τους φίλους της «Αλμπισελέστε», αλλά φυσικά και την οικογένειά του, που βρίσκεται διαχρονικά δίπλα του.

Δείτε την πιο συγκινητική στιγμή από τη βραδιά του Λιονέλ Μέσι

COMMENTS
LATEST NEWS
09:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το ιδιαίτερο δώρο που έκανε ο διαιτητής στον Μέσι στον τελευταίο του αγώνα - «Η μπάλα πάντα στο Νο 10»

08:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το τελευταίο αντίο του Λιονέλ Μέσι μέσα από «κλικ»

08:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Βασικός ο Πουέρτα στη νίκη της Κολομβίας επί του Περού

08:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Το τελευταίο του γκολ με την Αργεντινή προκάλεσε «σεισμό» - Ήταν το 126ο με το εθνική!

08:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Ο Έντσο Φερνάντες πλάνταξε στο κλάμα στην τελευταία ομιλία του αρχηγού - Βίντεο

08:15 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ο Παναθηναϊκός πάει στο ντέρμπι αιωνίων» με το πρώτο πλεονέκτημα

08:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Το τελευταίο σόου του με τη φανέλα της Αργεντινής – Όσα έκανε ο «Pulga»! (video)

07:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η πιο συγκινητική στιγμή του Λιονέλ Μέσι: Η τρυφερή αγκαλιά με τον γιο του Τιάγκο (video)

07:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Αποδοκιμασίες στο Μονουμεντάλ για το drone show – Ο λόγος της «γιούχας»

07:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λύγισε και δάκρυσε ο Μέσι: «Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ο πατέρας μου»

03:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχίλα: Η Αργεντινή υποκλίθηκε στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι (Videos+Photos)

02:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξανθόπουλος: «Είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς, πνευματικά όμως πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας