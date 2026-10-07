Η πιο συγκινητική στιγμή του Λιονέλ Μέσι: Η τρυφερή αγκαλιά με τον γιο του Τιάγκο (video)

Έντονα φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στο Μονουμεντάλ, στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής.

Μετά τη νίκη απέναντι στο Μπενίν, ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» πήρε το μικρόφωνο κι απευθύνθηκε στον κόσμο, αποχαιρετώντας με συγκίνηση τους φίλους της εθνικής ομάδας.

Η στιγμή έγινε ακόμη πιο συναισθηματική μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του. Ο γιος του, Τιάγκο Μέσι, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, με τον Λιονέλ Μέσι να τον πλησιάζει και να τον παίρνει στην αγκαλιά του, προσπαθώντας να τον παρηγορήσει.

Ήταν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση για τον Αργεντινό σούπερ σταρ, ο οποίος είχε στο πλευρό του στο «αντίο» του στην εθνική όχι μόνο τους συμπαίκτες και τους φίλους της «Αλμπισελέστε», αλλά φυσικά και την οικογένειά του, που βρίσκεται διαχρονικά δίπλα του.

Δείτε την πιο συγκινητική στιγμή από τη βραδιά του Λιονέλ Μέσι