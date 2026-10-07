Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με ακόμα μια εντυπωσιακή εμφάνιση, έχοντας συμμετοχή και στα τρία γκολ της «Αλμπισελέστε» στη νίκη με 3-0 επί του Μπενίν.

Το τελευταίο κεφάλαιο της παρουσίας του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής γράφτηκε με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς από τον ίδιο.

Στην ιδιαίτερα φορτισμένη βραδιά του «αντίο», ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» ήταν ξανά πρωταγωνιστής στη φιλική αναμέτρηση με το Μπενίν, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 3-0.

Ο Μέσι φρόντισε να αφήσει το αποτύπωμά του και στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της χώρας του, καθώς είχε συμμετοχή και στα τρία γκολ της Αργεντινής, βρίσκοντας δίχτυα μια φορά, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφτασε τα 126 γκολ με την εθνική ομάδα, ολοκληρώνοντας μια ακόμη ξεχωριστή εμφάνιση στο δικό του «Last Dance» με την «Αλμπισελέστε».