· Αργεντινή

Ανατριχίλα: Η Αργεντινή υποκλίθηκε στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι (Videos+Photos)

Ο σπουδαίος «πούλγκα» φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της «αλμπισελέστε», με ένα ολόκληρο έθνος να δακρύζει μαζί του από συγκίνηση. 

Ανατριχίλα: Η Αργεντινή υποκλίθηκε στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι (Videos+Photos)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αργεντινή δεν ήθελε να το πιστέψει. Έπρεπε, όμως, να το κάνει. Να πει «αντίο» στη διεθνή παρουσία του Λιονέλ Μέσι. Να φορέσει ο «πούλγκα» για τελευταία φορά την «αλμπισελέστε», στο φιλικό με το Μπενίν. Αυτή που τίμησε 207 φορές, σκοράροντας 125 φορές, μοιράζοντας 66 ασίστ.

Κατέκτησε 1 Παγκόσμιο Κύπελλο (2022), 2 Κόπα Αμέρικα (2021, 2024), 1 Finalissima (2022). Ένα ολόκληρο έθνος, περίμενε να του υποκλιθεί.

Οι πλατείες στο Μπουένος Άϊρες, γέμισαν. Οι δρόμοι γεμάτοι κόσμο. Περίμεναν να περάσει το πούλμαν της Εθνικής. Για να τον αποθεώσουν πριν καν φτάσει στο γήπεδο. Τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν απ’ το πούλμαν ακόμη.

https://www.instagram.com/p/DeK0P5QgKI3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η είσοδος στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ», έγινε με τους γιους του μαζί. Στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας της λατινικής Αμερικής, λύγισε. Έκλαψε. Το ίδιο και ο Λιονέλ Σκαλόνι στον πάγκο, παρότι προσπαθούσε να μην το δείξει.

Argentina Messi Farewell Soccer
Lionel Messi
Lionel Messi,Nicolas Otamendi

Lionel Messi

Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, το ματς σταμάτησε. 85.000 άνθρωποι σηκώθηκαν όρθιοι κι άρχισαν να χειροκροτούν. Φώναζαν το όνομά του. Οι ποδοσφαιριστές του Μπενίν έσπευσαν να του δώσουν το χέρι. Λες και αποδέχονταν την… ποδοσφαιρική αγιότητά του.

Συγκινημένος και χαμογελαστός συγχρόνως, χαιρετούσε αμήχανα τον κόσμο. Ένα έθνος υποκλινόταν μπροστά του. Για να πει ένα ευχαριστώ, το οποίο θα του λέει για πάντα.

Lionel Messi
Lionel Messi
COMMENTS
LATEST NEWS
03:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχίλα: Η Αργεντινή υποκλίθηκε στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι (Videos+Photos)

02:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξανθόπουλος: «Είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς, πνευματικά όμως πρέπει να είμαστε πιο έτοιμοι»

01:32 EUROLEAGUE

Δ. Γιαννακόπουλος μετά το Κόμο: «Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ, Παναθηναϊκός, είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ»

23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά στην απόκτηση του Καρβαχάλ η Χετάφε

23:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Νίκη στο φινάλε για την Ισπανία με ντοπιέτα Μερίνο - Ο Κέιν «οδηγεί» την Αγγλία

23:24 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Νταβίντ Φουστέρ: Η επιστροφή ενός στρατιώτη που έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός

23:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Μπάμπεργκ: Τα highlights από την πρεμιέρα της ομάδας των Δυτικών Προαστίων στο BCL (vid)

23:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Χρειαζόμαστε χρόνο, κάναμε τα σωστά πράγματα τη σωστή στιγμή»

23:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Όσμαν: «Ήμουν απαίσιος απόψε, έπρεπε να παίξουμε καλύτερα»

22:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί της Μπόσνα

22:46 SUPER LEAGUE 2

Superbet League 2: Ορίστηκε η εξ αναβολής αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β' με την Athens Kallithea

22:35 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπόσνα - ΠΑΟΚ 72-75: Οριακή νίκη στο φινάλε και 2/2 για τον «Δικέφαλο του Βορρά» στο EuroCup

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας