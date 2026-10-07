Ανατριχίλα: Η Αργεντινή υποκλίθηκε στο μεγαλείο του Λιονέλ Μέσι (Videos+Photos)

Η Αργεντινή δεν ήθελε να το πιστέψει. Έπρεπε, όμως, να το κάνει. Να πει «αντίο» στη διεθνή παρουσία του Λιονέλ Μέσι. Να φορέσει ο «πούλγκα» για τελευταία φορά την «αλμπισελέστε», στο φιλικό με το Μπενίν. Αυτή που τίμησε 207 φορές, σκοράροντας 125 φορές, μοιράζοντας 66 ασίστ.

Κατέκτησε 1 Παγκόσμιο Κύπελλο (2022), 2 Κόπα Αμέρικα (2021, 2024), 1 Finalissima (2022). Ένα ολόκληρο έθνος, περίμενε να του υποκλιθεί.

Οι πλατείες στο Μπουένος Άϊρες, γέμισαν. Οι δρόμοι γεμάτοι κόσμο. Περίμεναν να περάσει το πούλμαν της Εθνικής. Για να τον αποθεώσουν πριν καν φτάσει στο γήπεδο. Τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν απ’ το πούλμαν ακόμη.

https://www.instagram.com/p/DeK0P5QgKI3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η είσοδος στο κατάμεστο «Μονουμεντάλ», έγινε με τους γιους του μαζί. Στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας της λατινικής Αμερικής, λύγισε. Έκλαψε. Το ίδιο και ο Λιονέλ Σκαλόνι στον πάγκο, παρότι προσπαθούσε να μην το δείξει.

INSANE SCENES 🤯 “WITH LEO MESSI LEADING THE WAY, WE’RE ALL GOING TO WIN IT ALL.” 🇦🇷🎶 https://t.co/xi8u3rrmJ3 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 6, 2026

Leo Messi couldn’t sing the national anthem as he was on the verge of tears. 🥹🇦🇷 https://t.co/3DdLfs1Y3n — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 6, 2026

Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, το ματς σταμάτησε. 85.000 άνθρωποι σηκώθηκαν όρθιοι κι άρχισαν να χειροκροτούν. Φώναζαν το όνομά του. Οι ποδοσφαιριστές του Μπενίν έσπευσαν να του δώσουν το χέρι. Λες και αποδέχονταν την… ποδοσφαιρική αγιότητά του.

Συγκινημένος και χαμογελαστός συγχρόνως, χαιρετούσε αμήχανα τον κόσμο. Ένα έθνος υποκλινόταν μπροστά του. Για να πει ένα ευχαριστώ, το οποίο θα του λέει για πάντα.