Λιονέλ Μέσι: Αποδοκιμασίες στο Μονουμεντάλ για το drone show – Ο λόγος της «γιούχας»

Μια απρόσμενη εξέλιξη σημάδεψε το φινάλε της βραδιάς που ήταν αφιερωμένη στον Λιονέλ Μέσι.

Περίπου 85.000 φίλαθλοι είχαν παραμείνει στις εξέδρες του «Μονουμεντάλ», περιμένοντας το drone show που είχε προγραμματιστεί προς τιμήν του «Pulga». Ο Μέσι, μαζί με τους διεθνείς της Αργεντινής, βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο και παρακολουθούσε τον ουρανό, περιμένοντας την έναρξη του θεάματος.

Η πρώτη εικόνα που σχημάτισαν τα drones, όμως, δεν ήταν αφιερωμένη στον αρχηγό της «αλμπισελέστε», καθώς αντί για τη φανέλα με το Νο10, τη μορφή του Μέσι ή κάποιο μήνυμα για την ολοκλήρωση της 21ετούς παρουσίας του στην εθνική ομάδα, εμφανίστηκε το λογότυπο της Sancor Seguros.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο, ήταν ένας από τους χορηγούς της διοργάνωσης, όμως η επιλογή να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο το drone show προκάλεσε την έντονη αντίδραση των φιλάθλων. Αποδοκιμασίες και σφυρίγματα ακούστηκαν από κάθε πλευρά του «Μονουμεντάλ», με το κοινό να δείχνει ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά του για την προβολή του χορηγού σε μια στιγμή που περίμενε να παρακολουθήσει το αφιέρωμα στον Μέσι.

Λίγο αργότερα, πάντως, το αναμενόμενο θέαμα ξεκίνησε, καθώς στον ουρανό του Μπουένος Άιρες εμφανίστηκαν η εμβληματική φανέλα με το «10», η φιγούρα του Αργεντινού σταρ κι η εικόνα του να σηκώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ. Το αφιέρωμα ολοκληρώθηκε με εικόνες από τους ιστορικούς πανηγυρισμούς στον Οβελίσκο, θυμίζοντας τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του Μέσι με την εθνική Αργεντινής.