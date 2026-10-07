Λύγισε και δάκρυσε ο Μέσι: «Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ο πατέρας μου»

Το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής ήταν γεμάτο συναίσθημα.

Ο «Pulga» αποχαιρέτησε την «Αλμπισελέστε» με τον τρόπο που θα ήθελε, έχοντας συμμετοχή σε δύο πρώτα γκολ της φιλικής αναμέτρησης με το Μπενίν, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη 3-0 για την Αργεντινή.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Μέσι πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στον κόσμο του κατάμεστου Μονουμεντάλ εμφανώς συγκινημένος. Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με τους φιλάθλους στις εξέδρες, αλλά και τους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο, να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Στην ομιλία του, ο Αργεντινός σούπερ σταρ αναφέρθηκε και στον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. «Το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι ο πατέρας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέσι, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς στο Μονουμεντάλ.

Η ομιλία του Λιονέλ Μέσι

«Είναι δύσκολο να πω κάτι σήμερα, νιώθω πολλά συναισθήματα, πολλά πράγματα μου έρχονται στο μυαλό. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο πατέρας μου. Δεν μου μένει παρά να τον ευχαριστήσω, . Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για πάνω από 20 χρόνια. Ακόμη και στις χειρότερες στιγμές που περάσαμε και αντιμετωπίσαμε, ποτέ δεν σταμάτησα να αγωνίζομαι, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να είμαι πάντα παρών. Το να μην έρχομαι πια εδώ θα είναι πολύ λυπηρώ. Σας ορκίζομαι ότι θα ήθελα να έρχομαι εδώ για όλη μου τη ζωή, γιατί το να παίζεις στην εθνική της Αργεντινής είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί.

Αν και θα ήθελα να είμαι εδώ για όλη μου τη ζωή, νιώθω ότι ήρθε η ώρα. Το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν πάρα πολύ έντονη εμπειρία για μένα. Είχαμε το όνειρο να γίνουμε ξανά παγκόσμιοι πρωταθλητές, ήμασταν πολύ κοντά. Δώσαμε τα πάντα, όπως στον αγώνα με την Αγγλία, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Η αλήθεια είναι ότι φτάσαμε στο όριο των δυνατοτήτων μας. Παλέψαμε όπως πάντα, όπως κάναμε πάντα με αυτή τη φανέλα, μαζί με όλους τους συμπαίκτες με τους οποίους είχα την ευκαιρία να μοιραστώ αυτή την εμπειρία. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όλοι οι συμπαίκτες που είχα στο πλευρό μου έδωσαν πάντα τα πάντα για αυτή τη φανέλα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου για όσα περάσαμε, καθώς με βοήθησαν να πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο: να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής της Αμερικής, να νικήσουμε το Finalissima. Ήταν τεράστια τιμή για μένα να μοιράζομαι μαζί τους τόσο μέσα, όσο και έξω από το γήπεδο. Βγαίναμε να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο, γιατί ήξερα ότι δίπλα μου είχα πολεμιστές που έδιναν τα πάντα.

Θα μου λείψει πάρα πολύ να παίζω εδώ. Είχα την τύχη να ταξιδέψω σε όλη τη χώρα και πάντα λάμβανα τεράστια αγάπη. Είμαι ευγνώμων για ό,τι μου δόθηκε. Ευχαριστώ για όλο αυτό το διάστημα που, όπου κι αν πήγαινα, το γήπεδο ήταν γεμάτο, όποιο κι αν ήταν το παιχνίδι: Παγκόσμιο Κύπελλο, Κόπα Αμέρικα… Ήταν παντού και έκαναν τεράστια προσπάθεια, γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι και πάντα νιώθουμε σαν να παίζουμε στην έδρα μας, όπου κι αν βρισκόμαστε.

Σε αυτό το μέρος έζησα μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της καριέρας μου, όταν ξαναπαίξαμε μετά τη νίκη μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που έζησα εκείνη τη μέρα. Ήταν υπέροχο. Ακόμα και σήμερα, όταν βλέπω βίντεο, συγκινούμαι. Εκείνη η μέρα θα μείνει στην μνήμη μου, στην μνήμη όλων, στην μνήμη της οικογένειάς μου… Ήταν καταπληκτικό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σήμερα, που βρίσκομαι και πάλι εδώ, σίγουρα θα ζήσω την πιο θλιβερή μέρα της καριέρας μου, γιατί είναι η μέρα που αποχαιρετώ την Εθνική Ομάδα και όλους εσάς. Θα μου λείψει να υπερασπίζομαι τα χρώματα της Εθνικής, αλλά τώρα θα είμαι από εκείνη την πλευρά, μαζί με όλους εσάς, υποστηρίζοντας όλα αυτά τα παιδιά και ό,τι έρθει. Πάντα ενωμένοι.

Αποδείχθηκε περίτρανα ότι, όταν είμαστε ενωμένοι, είμαστε πιο δυνατοί από οποιονδήποτε και ξεπερνάμε τα πάντα. Σίγουρα θα έρθουν δύσκολες στιγμές, γιατί αυτό που καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα δεν είναι συνηθισμένο. Και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει να είμαστε δίπλα τους, περισσότερο από ποτέ. Όπως τους λέω πάντα, όπως τους είπα και στην τελευταία μας συζήτηση: για να πετύχουμε μεγάλους στόχους πρέπει να δημιουργήσουμε ισχυρές ομάδες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δουν την εθνική Ομάδα να αποτυγχάνει. Δεν πρέπει να τους δώσουμε αυτή την ικανοποίηση.

Οι δύσκολες στιγμές, οι κρίσιμες, είναι αυτές που πραγματικά δείχνουν την αξία της ομάδας. Και σας λέω ότι εμείς ήμασταν μια εξαιρετική ομάδα και γι’ αυτό καταφέραμε όλα όσα καταφέραμε.

Η αλήθεια είναι ότι μιλάω περισσότερο από ποτέ, δεν θέλω να φύγω, δεν θέλω να αφήσω το γήπεδο. Θέλω μόνο να σας πω ότι σας αγαπώ, ότι θα μου λείψετε και ότι είμαι ευγνώμων στον Θεό που είμαστε Αργεντινοί. Είμαι περήφανος που είμαι Αργεντινός και που πραγματοποίησα τα όνειρά μου μαζί με όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ».