Ο Λιονέλ Μέσι βρήκε δίχτυα και στο τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική Αργεντινής, ολοκληρώνοντας την παρουσία του σμε 126 γκολ με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο «Pulga» δεν θα μπορούσε να αποχαιρετήσει την εθνική Αργεντινής χωρίς να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Στο 71ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης με το Μπενίν, ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 3-0 για την «Αλμπισελέστε».

Το γκολ πανηγυρίστηκε έντονα από τους φίλους της Αργεντινής στις εξέδρες του Μονουμεντάλ, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, καθώς ήταν το τελευταίο του Μέσι με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Παράλληλα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφτασε τα 126 γκολ με την εθνική Αργεντινής, προσθέτοντας ακόμη ένα τέρμα στην ήδη σπουδαία διεθνή πορεία του.