Υπόκλιση Ροναλντίνιο στον Μέσι: «Μας έκανες να χαμογελάσουμε και να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο»

Με τα πιο τρυφερά λόγια και σαν μεγάλος αδερφός απευθύνθηκε ως Ροναλντίνιο στον Λιονέλ Μέσι 

Υπόκλιση Ροναλντίνιο στον Μέσι: «Μας έκανες να χαμογελάσουμε και να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο»
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Ο Ροναλντίνιο έστειλε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα στον Λιονέλ Μέσι για την απόσυρσή του από την Εθνική ομάδα της Αργεντινής αναφερόμενος στην κοινή τους πορεία, αλλά και σε όσα κατάφερε ο Μέσι με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Μάλιστα ο Ροναλντίνιο όπως έχει πει πολλές φορές ο ίδιος ο Μέσι ήταν αυτός με τον οποίο είχε έρθει πιο κοντά στα πρώτα του χρόνια στην Μπαρτσελόνα και τον στήριξε περισσότερο από όλους όταν ξεκινούσε την επαγγελματική του καριέρα.

Οι δύο τους κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας αλλά και έκτοτε διατηρούν μια σχέση φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού.

Έτσι, ο Βραζιλιάνος «μάγος» θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα στον Μέσι.

«Τι ευχαρίστηση και τι χαρά που αποτέλεσα μέρος της ιστορίας σου από την πρώτη κιόλας μέρα, αδερφέ μου! Μας έκανες να χαμογελάσουμε και να απολαύσουμε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο! Το όνομά σου έχει γραφτεί στην ιστορία της χώρας σου, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Μόνο εμείς γνωρίζουμε τη χαρά που νιώσαμε όταν πραγματοποιήσαμε το παιδικό μας όνειρο, να εκπροσωπήσουμε ολόκληρο το έθνος μας και να γίνουμε πρωταθλητές κόσμου!», ανέφερε αρχικά ο Ροναλντίνιο.

Συνεχίζοντας έγραψε: «Έδωσες τα πάντα για την εθνική σου ομάδα και για τη χώρα σου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα και ξέρω ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με την οικογένεια μάς κάνει να ξανασκεφτόμαστε τα πράγματα. Απόλαυσε τη ζωή, αδερφέ μου. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, σήμερα και πάντα».

https://www.instagram.com/p/DeK8Hbvsit7/
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