Λιονέλ Μέσι: Το ιδιαίτερο δώρο που του έκανε ο διαιτητής - «Η μπάλα πάντα στο Νο 10»

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10) και έκανε ολόκληρο τον κόσμο να συγκινηθεί και να κλάψει, όπως έκανε και κατά την διάρκεια της καριέρας του με τα φοβερά του επιτεύγματα εντός γηπέδου.

Ο «Pulga» μέσα από τη μακρά και γεμάτη τίτλους καριέρα του κατάφερε να κερδίσει τον σεβασμό όχι μόνο των συμπαικτών αλλά και των αντιπάλων του, οι οποίοι πολλές φορές μετά τη λήξη των αγώνων έσπευδαν να ζητήσουν τη φανέλα του.

Έτσι και ο διαιτητής καταλαβαίνοντας πως έχοντας την ευκαιρία να διευθύνει την τελευταία αναμέτρηση του Μέσι με την φανέλα της Αργεντινής, ήθελε να δώσει ένα ιδιαίτερο ενθύμιο στον αρχηγό της «Αλμπισελέστε».

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο διαιτητής πλησίασε τον Μέσι, του παρέδωσε την μπάλα του τελευταίου του αγώνα και στη συνέχεια του έδωσε την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα, σαφώς όχι για να τον τιμωρήσει, αλλά ως αναμνηστικό δείχνοντάς του τον σεβασμό που ο Μέσι έχει δείξει για περισσότερα από 20 χρόνια στο άθλημα.