Νεϊμάρ για Μέσι: «Ήταν τιμή μου που έγραψα ιστορία μαζί σου - Όλος ο κόσμος σε ευχαριστεί»

Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10) την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής για τελευταία φορά στην καριέρα του και «λύγισε» στο τελευταίο του αντίο.

Από αυτή την ιδιαίτερη περίσταση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Νεϊμάρ, με τον οποίο τον συνδέει εδώ και χρόνια μία ξεχωριστή φιλία.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός θέλησε να τιμήσει τον άλλοτε συμπαίκτη του με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media. Δημοσίευσε φωτογραφίες από την κοινή τους πορεία, τόσο από την εποχή που αγωνίστηκαν μαζί στην Μπαρτσελόνα όσο και από τις υπόλοιπες στιγμές που μοιράστηκαν εντός και εκτός γηπέδων.

Μεταξύ των φωτογραφιών που επέλεξε ήταν και μία από τον τελικό του Copa América το 2021. Τότε, στο «Μαρακανά», η Αργεντινή είχε επικρατήσει της Βραζιλίας, με τον Μέσι να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τροπαίου και τους δύο φίλους να αγκαλιάζονται μετά το τέλος της αναμέτρησης.

«Όποιος αγαπά το ποδόσφαιρο σε απόλαυσε όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα είναι το τελευταίο σου παιχνίδι με την εθνική σου ομάδα, τη χώρα σου, και ελπίζω να απολαύσεις κάθε δευτερόλεπτο και όλες τις τιμές που θα σου αποδοθούν να σε κάνουν χαρούμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Βραζιλιάνος τόνισε ότι η παρακαταθήκη του Μέσι δεν αφορά μόνο την πατρίδα του, αλλά συνολικά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. «Δεν είναι μόνο η Αργεντινή που σε ευχαριστεί. Ολόκληρος ο κόσμος σε ευχαριστεί για όλα όσα έκανες για το ποδόσφαιρο», έγραψε. Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε με μία προσωπική εξομολόγηση για τη σχέση που ανέπτυξαν οι δύο ποδοσφαιριστές όλα αυτά τα χρόνια.

«Σε ευχαριστώ που με έκανες να αγαπήσω ακόμη περισσότερο το ποδόσφαιρο. Ήταν τιμή μου που έπαιξα εναντίον σου και ακόμη μεγαλύτερη που έγραψα Ιστορία στο πλευρό σου. Ευχαριστώ, Λέο Μέσι».

https://www.instagram.com/p/DeKUC2sEaAf/

Οι Μέσι και Νεϊμάρ συνυπήρξαν για πρώτη φορά στην Μπαρτσελόνα, όπου μαζί με τον Λουίς Σουάρες αποτέλεσαν μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθετικές τριάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν ξανά στην Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ ως διεθνείς βρέθηκαν πολλές φορές απέναντι, στις αναμετρήσεις Αργεντινής και Βραζιλίας.