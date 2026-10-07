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Έτοιμοι για τις «μάχες» του Europe Cup Κολοσσός και Προμηθέας

Η ομάδα της Ρόδου και η ομάδα της Πάτρας μετρούν αντίστροφα για τα πρώτα ευρωπαϊκά τζάμπολ της σεζόν απέναντι σε Κραϊόβα και Τρέπτσα αντίστοιχα.

Έτοιμοι για τις «μάχες» του Europe Cup Κολοσσός και Προμηθέας
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Τζάμπολ στις ευρωπαϊκές «μάχες» για Κολοσσό Ρόδου και Προμηθέα Πάτρας για την πρώτη αγωνιστική του Europe Cup.

Ο Κολοσσός Ρόδου θα υποδεχθεί την Κραΐόβα με το τζάμπολ να γίνεται στις 18:00. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το SportFMTV 2, αλλά και από το κανάλι της FIBA στο Youtube.

Λίγη ώρα αργότερα (19:30), στο Κόσοβο η Τρέπτσα θa φιλοξενήσει τον Προμηθέα Πάτρας, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το κανάλι της FIBA στο Youtube και από το SportFMTV 3.

Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων:

18:00 Κολοσσός Ρόδου - Κραΐόβα SportFMTV 2

19:30 Τρέπτσα - Προμηθέας Πάτρας SportFMTV 3

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