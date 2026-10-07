Έτοιμοι για τις «μάχες» του Europe Cup Κολοσσός και Προμηθέας
Η ομάδα της Ρόδου και η ομάδα της Πάτρας μετρούν αντίστροφα για τα πρώτα ευρωπαϊκά τζάμπολ της σεζόν απέναντι σε Κραϊόβα και Τρέπτσα αντίστοιχα.
Τζάμπολ στις ευρωπαϊκές «μάχες» για Κολοσσό Ρόδου και Προμηθέα Πάτρας για την πρώτη αγωνιστική του Europe Cup.
Ο Κολοσσός Ρόδου θα υποδεχθεί την Κραΐόβα με το τζάμπολ να γίνεται στις 18:00. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το SportFMTV 2, αλλά και από το κανάλι της FIBA στο Youtube.
Λίγη ώρα αργότερα (19:30), στο Κόσοβο η Τρέπτσα θa φιλοξενήσει τον Προμηθέα Πάτρας, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το κανάλι της FIBA στο Youtube και από το SportFMTV 3.
Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων:
18:00 Κολοσσός Ρόδου - Κραΐόβα SportFMTV 2
19:30 Τρέπτσα - Προμηθέας Πάτρας SportFMTV 3