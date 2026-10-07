ΑΕΚ: Πρεμιέρα στο BCL κόντρα στην… πρωτάρα Σαλόν Βίλπας – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η ώρα της Ευρώπης έφτασε για την ΑΕΚ! Η «Ένωση» κάνει πρεμιέρα κόντρα στην… πρωτάρα της διοργάνωση φιλανδική ομάδα.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να ξεκινήσει με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση και να κάνει από νωρίς το πρώτο βήμα προς τον στόχο της. Στα δύο επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, η ΑΕΚ έχει παρουσιάσει θετικό πρόσωπο, δείχνοντας μάλιστα βελτίωση από αγώνα σε αγώνα.

Στην τελευταία τους αναμέτρηση, οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν 91-70 του Αμαρουσίου στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον Νέλι Τζόσεφ να ξεχωρίζει.

Τα προβλήματα για τον Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, πάντως, δεν έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Οι Κισόν Φίζελ, Γκρεγκ Μπράουν, αλλά και Ντέρικ Ουίλιαμς αναμένεται να απουσιάσουν από τη σημερινή (07/10) αναμέτρηση, ενώ ο Δημήτρης Κατσίβελης κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να προλάβει κι η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Ο τεχνικός της ΑΕΚ στάθηκε στη σημασία της διοργάνωσης, αλλά και στην ανάγκη η ομάδα του να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα την πρεμιέρα. «Ξεκινάμε τους αγώνες μας στο BCL, όπου πάντα έχουμε υψηλές φιλοδοξίες και δεν το κρύβουμε. Θα επιδιώξουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Για εμάς είναι ο πολύ μεγάλος στόχος, ιδιαίτερα από τη στιγμή που εφέτος υπάρχει και η μεγάλη πρόκληση προς το τέλος της διαδρομής. Στην παρούσα φάση, όμως, πρέπει να κοιτάμε πιο κοντά. Προέχει να κατακτήσουμε την πρώτη θέση του Ομίλου μας στην κανονική περίοδο. Και αυτή η διαδικασία απαιτεί σοβαρότητα και ταπεινότητα. Εννοείται, πώς πρέπει να έχουμε ενθουσιασμό. Όπως είναι φυσικό, δεν έχουμε πλήρη εικόνα από τις περισσότερες ομάδες, που αντιμετωπίζουμε. Για τη Σαλόν Βίλπας έχουμε παραπάνω πληροφορίες, διότι συμμετείχε στην προκριματική φάση. Μόνο αμελητέα ποσότητα δεν είναι από τη στιγμή, που άφησε εκτός συνέχειας τρεις ομάδες. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό, που έκανε. Η Σαλόν διαθέτει ένα αξιόλογο ρόστερ, από το οποίο ξεχωρίζουν κυρίως δύο παίκτες, αλλά και ένας «ρούκι», που το μέλλον του ανήκει… Ξαναλέω λοιπόν… Απαιτείται να δείξουμε απόλυτη προσοχή και το δέοντα σεβασμό στη διοργάνωση».

Ποια είναι η Σαλόν Βίλπας

Η Σαλόν Βίλπας κατέκτησε το πρωτάθλημα Φινλανδίας την περασμένη σεζόν κι εξασφάλισε την παρουσία της στους ομίλους του BCL μέσω της προκριματικής φάσης. Για να φτάσει μέχρι εδώ, η ομάδα από το Σάλο απέκλεισε κατά σειρά τη Λέβιτσε, τους Μπάκεν Μπέαρς και την Οραντέα. Όλες ομάδες που άφησε εκτός είχαν εμπειρία από τη διοργάνωση.

Το σημείο αναφοράς της είναι ο Λέλαντ Ουόκερ, ο οποίος έχει ξεπεράσει τους 25 πόντους σε όλα τα φετινά παιχνίδια της ομάδας του. Στο πρωτάθλημα Φινλανδίας μετρά μία νίκη και μία ήττα και βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας. Προπονητής της είναι ο Φινλανδός Τζούσι Σαβολαίνεν, με την ΑΕΚ να καλείται να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένη απέναντι σε μια ομάδα που απέδειξε ήδη στην προκριματική φάση ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.