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Άρης – ΑΕΚ: Τα δεδομένα για τους τραυματίες, ενόψει BCL και «Nick Galis Hall», στην «Ένωση»

Η κατάσταση των Μπράουν, Φίζελ, Ουίλιαμς και Κατσίβελη ενόψει της πρεμιέρας της ΑΕΚ στο BCL με τη Σαλόν Βίλπας και της αναμέτρησης με τον Άρη, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Βαγγέλης Πάτας

Άρης – ΑΕΚ: Τα δεδομένα για τους τραυματίες, ενόψει BCL και «Nick Galis Hall», στην «Ένωση»
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Η ΑΕΚ ξεκίνησε με εμφατικό τρόπο τις υποχρεώσεις της στο ελληνικό πρωτάθλημα, επικρατώντας του Αμαρουσίου, παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε να διαχειριστεί ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Η «Ένωση» παρατάχθηκε χωρίς τους Φίζελ, Μπράουν και Ουίλιαμς, ενώ εκτός έμεινε και ο Κατσίβελης. Η προσοχή των «κιτρινόμαυρων» στρέφεται πλέον στην πρεμιέρα του BCL, με αντίπαλο τη Σαλόν Βίλπας στη SUNEL Arena την Τετάρτη (7/10, 19:00).

Ο Σάκοτα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μπράουν, Φίζελ και Ουίλιαμς ούτε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αντίθετα, υπάρχουν πιθανότητες να επιστρέψει ο Κατσίβελης, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει μέσα από τις επόμενες προπονήσεις. Το ζητούμενο είναι αν ο Έλληνας περιφερειακός θα μπορέσει να ανεβάσει ρυθμούς και να προλάβει την αναμέτρηση με τη φινλανδική ομάδα.

Όσον αφορά την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη για τη GBL, το Σάββατο (10/10, 17:30), ο Φίζελ θα παραμείνει δεδομένα εκτός δράσης. Αντίθετα, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αγωνιστούν οι Μπράουν και Ουίλιαμς, οι οποίοι βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο αποθεραπείας.

Οι ημέρες που θα ακολουθήσουν το παιχνίδι με τη Σαλόν αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο για τη συμμετοχή των δύο παικτών στην αναμέτρηση με τον Άρη. Φίζελ και Μπράουν είχαν χάσει ολόκληρη την προετοιμασία της ΑΕΚ εξαιτίας των τραυματισμών τους κι, ως εκ τούτου, δεν έχουν αγωνιστεί ούτε σε φιλικό.

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