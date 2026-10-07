Νικ Κύργιος: Επιστρέφει στην δράση μετά τον αποκλεισμό για χρήση κοκαΐνης

Μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στα κορτ ο Νικ Κύργιος, ο οποίος αναμένεται να αγωνιστεί ξανά τον Ιανουάριο του 2027, μετά τον προσωρινό αποκλεισμό του από την Ανεξάρτητη Αρχή Ακεραιότητας του Τένις (ITIA).

Ο 31χρονος Αυστραλός τενίστας είχε βρεθεί θετικός τον Ιούνιο του 2026 σε βενζοϋλεκγονίνη, μεταβολίτη της κοκαΐνης, έπειτα από δείγμα που έδωσε κατά τη διάρκεια του ATP 250 στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Η παρουσία της συγκεκριμένης ουσίας επιβεβαιώθηκε λίγες ημέρες αργότερα από εργαστήριο διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA), με την ITIA να ανακοινώνει τον προσωρινό αποκλεισμό του Κύργιου.

Αρχικά, η προβλεπόμενη ποινή για τον Αυστραλό ήταν αποκλεισμός τριών μηνών. Ωστόσο, τελικά μειώθηκε στον έναν μήνα, καθώς ο Κύργιος συμφώνησε να συμμετάσχει σε πρόγραμμα θεραπείας που έχει εγκριθεί από την ITIA.

Πλέον, ο έμπειρος τενίστας έχει στρέψει την προσοχή του στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Όπως έγινε γνωστό, ο Κύργιος θα συμμετάσχει στο Kooyong Classic 2027, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 14 Ιανουαρίου στη Μελβούρνη.

Στο ίδιο τουρνουά θα αγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Αρτούρ Φις, Λέρνερ Τιέν, Λορέντζο Μουζέτι, Κάρεν Χατσάνοφ και Ματέο Μπερετίνι.

Έτσι, ο Κύργιος αναμένεται να κάνει εκεί την πρώτη του εμφάνιση στα κορτ για το 2027, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά την περιπέτεια που τον έθεσε προσωρινά εκτός αγωνιστικής δράσης.