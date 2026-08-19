Τένις: Θετικός σε κοκαΐνη ο Κύργιος - Προσωρινός αποκλεισμός

Το δείγμα του ελήφθη στις 22 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του Mallorca Open, και η ανάλυσή του έδειξε την παρουσία βενζοϋλεκγονίνης, μιας ουσίας που αποτελεί χημικό αποτύπωμα της κοκαΐνης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ακεραιότητας του Τένις ανακοίνωσε ότι η αναστολή του Αυστραλού τενίστα τέθηκε σε ισχύ από τις 4 Αυγούστου, επισημαίνοντας πως ο αθλητής είχε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει.

Με ανάρτησή του στο Instagram, το πρώην Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης παραδέχτηκε το λάθος του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως έκανε ένα «τεράστιο λάθος» και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του.

Η ανάρτηση του Νικ Κύργιου στο Instagram Instagram

Βάσει των κανονισμών, στον 31χρονο τενίστα απαγορεύεται να αγωνιστεί, να προπονήσει ή ακόμη και να παρευρεθεί σε διοργανώσεις Grand Slam, καθώς και σε οποιοδήποτε τουρνουά των ATP και WTA.

Ο ίδιος, άλλωστε, φέτος αγωνίστηκε μόλις τέσσερις φορές, λόγω σοβαρών τραυματισμών στο γόνατο και τον καρπό του.