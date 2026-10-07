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Δ. Γιαννακόπουλος: «Δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους - Ψήφος υπέρ του ΠΑΟΚ»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε σε σχόλια στην ανάρτησή του μετά τη συνάντηση στο Κόμο κι αναφέρθηκε στη συνάντηση με τους αδελφούς Αγγελόπουλους, ενώ δεσμεύθηκε πως θα ψηφίσει υπέρ της συμμετοχής του ΠΑΟΚ στη EuroLeague.

Δ. Γιαννακόπουλος: «Δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους - Ψήφος υπέρ του ΠΑΟΚ»
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Ξεκάθαρη θέση για τις εξελίξεις στη EuroLeague, την προοπτική διεύρυνσης της διοργάνωσης και τις συζητήσεις με το NBA πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με ανάρτησή του στο Instagram, σχολίασε όσα διαδραματίστηκαν στη συνδιάσκεψη των μετόχων της EuroLeague, ενώ αναφέρθηκε και στη μοναδική κοινή συνάντηση που είχε με τους αδελφούς Αγγελόπουλους, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ευτυχώς δεν είχαμε παρατράγουδα».

Κάποιος σχολίασε ότι: «Χωρίς εσένα η διοργάνωση δεν θα είχε γοητεία, πολύ ξενέρωμα οι ιδιοκτήτες της φωτό», με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να απαντάει: «Εγώ δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους που δεν σέβονται τον θεσμό της οικογένειας. Τα έχω ξαναπεί και ευτυχώς που ήρθε αυτός που ήρθε και απλά τους είπα σήκω φύγε και δεν ήρθε ο άλλος γιατί θα είχαμε παρατράγουδα. Κάποια πράγματα στη ζωή είναι μη διαπραγματεύσιμα».

Επίσης, σε σχόλιο φίλου του ΠΑΟΚ κάτω από την ανάρτηση, με την παράκληση «ψηφίστε υπέρ μας κύριε Γιαννακόπουλε», ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε με ξεκάθαρο τρόπο: «Πιστεύεις ότι εγώ μπορεί να μην ψηφίσω να μπει ο ΠΑΟΚ; Δέσμευση δημόσια».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της συνέχειας της διαδικασίας στο Κόμο, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι ένας από τους 13 συλλόγους – μετόχους της ECA που συμμετέχουν στις αποφάσεις για τη μελλοντική μορφή της EuroLeague.

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