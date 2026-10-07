· Παναθηναϊκός · Ρεάλ Μαδρίτης · ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Δ. Γιαννακόπουλος μετά το Κόμο: «Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ, Παναθηναϊκός, είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Η πρώτη αντίδραση του ισχυρού άνδρα των «πράσινων» μετά τη συνάντηση των ιδιοκτητών της EuroLeague – Η αναφορά σε «ορισμένες ομάδες» που ήταν αντίθετες στην επέκταση του ΝΒΑ. 

Δ. Γιαννακόπουλος μετά το Κόμο: «Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ, Παναθηναϊκός, είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ»
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Στο Κόμο πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των ιδιοκτητών της EuroLeague. Εκεί όπου ουσιαστικά όσα πρότεινε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ήταν αυτά που αποφασίστηκαν. Τόσο για το θέμα της πρότασης του ΝΒΑ, όσο και για το πώς πρέπει να χειριστούν οι μέτοχοι την υπόθεση από εδώ και πέρα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που ήταν αυτό το διήμερο στο Κόμο, ακόμη κι αν επέλεξε να μην δώσει το παρών στη συνάντηση των ιδιοκτητών, είχε την πρώτη αντίδραση μετά το πέρας των διεργασιών. Με ανάρτησή του αναφέρθηκε σε ομάδες που δεν ήθελαν το ΝΒΑ, αλλά και στους λόγους που συμβαίνει αυτό. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως πρέπει να επιστρέψει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη διοργάνωση, καθώς μαζί με Ρεάλ Μαδρίτης και Παναθηναϊκό, είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Ορισμένες ομάδες ήταν αντίθετες στην επέκταση του ΝΒΑ… Η μόνη λογική πίσω από αυτή την άποψη είναι είτε ότι αντιμετωπίζονται καλά σήμερα, είτε ότι γνωρίζουν ότι δεν έχουν μέλλον, επειδή ξέρουν ήδη ότι δεν έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στην επέκταση, είτε και τα δύο.

Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι, πάνω απ’ όλα, η ΤΣΣΚΑ πρέπει να επιστρέψει, διότι, παρά την αντιπαλότητα στο γήπεδο -όπου αποτελούν ισχυρούς αντιπάλους- η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΣΚΑ είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Χωρίς αυτές δεν υπάρχει πραγματικός ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Συγχαρητήρια στη διοίκηση της Ευρωλίγκας για το event… ΚΟΡΥΦΑΙΟ!».

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