Στον ΣΠΟΡ ΦΜ TV η GBL για τα επόμενα πέντε χρόνια

Ο Γιάννης Αλαφούζος έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις του να μπει δυναμικά στον χώρο του μπάσκετ, μέσω του τηλεοπτικού τομέα και μετά τις σημερινές εξελίξεις η παρουσία του στον χώρο του μπάσκετ είναι ακόμα πιο δυναμική.

Μετά το πέρας του σημερινού Δ.Σ. της GBL έγινερ γνωστό πως γκρίθηκε ομόφωνα από τον ΕΣΑΚΕ η πρόταση επέκτασης της συνεργασίας, με ποσό που θα ξεπεράσει τα 50 εκατ ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια!

Συγκεκριμένα, η επένδυση του ΣΚΑ αναμένεται να φτάσει τα 50 εκαοτμμύρια για τα πέντε χρόνια, κάνοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα, μετά την αρχική συμφωνία που έκανε λόγο για 2+1 χρόνια.