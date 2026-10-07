Στον ΣΠΟΡ ΦΜ TV η GBL για τα επόμενα πέντε χρόνια

Πέρασε ομόφωνα από το Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ η πρόταση της νέας πλατφόρμας του Γιάννη Αλαφούζου για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του ελληνικού πρωταθλήματος για τα επόμενα πέντε χρόνια, με συνολικό ποσό άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. 

Στον ΣΠΟΡ ΦΜ TV η GBL για τα επόμενα πέντε χρόνια
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Ο Γιάννης Αλαφούζος έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις του να μπει δυναμικά στον χώρο του μπάσκετ, μέσω του τηλεοπτικού τομέα και μετά τις σημερινές εξελίξεις η παρουσία του στον χώρο του μπάσκετ είναι ακόμα πιο δυναμική.

Μετά το πέρας του σημερινού Δ.Σ. της GBL έγινερ γνωστό πως γκρίθηκε ομόφωνα από τον ΕΣΑΚΕ η πρόταση επέκτασης της συνεργασίας, με ποσό που θα ξεπεράσει τα 50 εκατ ευρώ για τα επόμενα πέντε χρόνια!

Συγκεκριμένα, η επένδυση του ΣΚΑ αναμένεται να φτάσει τα 50 εκαοτμμύρια για τα πέντε χρόνια, κάνοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα, μετά την αρχική συμφωνία που έκανε λόγο για 2+1 χρόνια.

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