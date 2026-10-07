Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε: Οι διαιτητές της σπουδαίας αναμέτρησης του T-Center

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει ιδανικά τη φετινή τους ευρωπαϊκή πορεία, μετρώντας τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους απέναντι στην τουρκική ομάδα, η οποία έχει κι εκείνη ρεκόρ 3-0.

Η EuroLeague έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης, η οποία αποτελείται από τους Ίλια Μπελόσεβιτς, Κάρλος Περούγκα και Γκίτις Σούκις.

Το Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (08/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Στα αγωνιστικά, Μουσταφά Φαλ και Νίκος Ρογκαβόπουλος μπήκαν σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και αναμένεται να είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση. Αντίθετα, θεραπεία και ατομικό έκανε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός αποστολής από το ματς με την τουρκική ομάδα. Στα... πιτς παραμένουν οι Κώστας Σλούκας και Κέντρικ Ναν, για τους οποίους θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής του την επόμενη εβδομάδα.