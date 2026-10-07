Άρης-Μπούργκος: Για το 2/2 στο σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

Δυνατό τεστ απόψε για τον Άρη που υποδέχεται την Μπούργκος στο κατάμεστο «Nick Galis Hall»

Άρης-Μπούργκος: Για το 2/2 στο σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι
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Ο Άρης θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα - έκπληξη στην πρεμιέρα της φετινής GBL κόντρα στην Καρδίτσα (74-68) και να συνεχίσει το πολύ δυνατό του ξεκίνημα στο Eurocup χτίζοντας πάνω στην νίκη επί της Λε Μαν με 87-74.

Απόψε (07/10, 20:00) υποδέχεται την Μπούργκος εντός έδρας και θα παραταχθεί με μια πολύ σημαντική απουσία καθώς ο Στέφαν Γιόβιτς είναι ακόμη ανέτοιμος και βρίσκεται εκτός αποστολής.

Ο Άρης έχει μια μεγάλη ευκαιρία να αφήσει πίσω του την ανορθογραφία του ξεκινήματος στο πρωτάθλημα και στο κατάμεστο «Nick Galis Hall» με σύμμαχο τον κόσμο του να κάνει μια νέα αρχή.

Τζάμπολ στις 20:00 με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime.

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